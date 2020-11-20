"Yok Olan Duvar" interaktif duvar enstalasyonu, Avrupa'nın çeşitliliğini yansıtan Avrupa yüksek ve popüler kültüründen alıntı sözleri, bir araya getiriyor.

Goethe Enstitüsünden verilen bilgiye göre, "Yok Olan Duvar" Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği iş birliğiyle 28 ve 29 Kasım’da, 11.00-20.00 saatleri arası Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda sergilenecek.

"Yok Olan Duvar", Goethe-Institut tarafından Alman AB Konseyi Başkanlığı sebebiyle sunulan interaktif bir sanat enstalasyonu. Enstalasyon, ünlü sözlerden - şarkı sözlerinden, şiirlerden, en sevilen filmlerden, romanlardan ve felsefi eserlerden - yerel açık çağrı sürecinde Avrupalılar tarafından gönderilmiş olan popüler alıntı sözlerden oluşan bir seçki sunuyor.

Enstalasyon, hakkında kısa bilgi şu şekilde paylaşıldı:

“Enstalasyon, bir plexiglas çerçeveden ve çerçevenin içindeki, üzerlerine alıntıların orijinal dillerinde çevirileriyle birlikte kazındığı binlerce küçük ahşap bloktan oluşuyor. Enstalasyonun açılışından sonra, oradan geçenler bir blok alıp beraberlerinde götürebilecekler. Alıntı-bloklarının yavaş yavaş alınmasıyla, duvardan geriye, blokları bir arada tutan plexiglas şeffaf çerçeve kalacak: duvar yok olacak. Bu süreç, toplulukları, halkları ve sıradan insanları birbirinden ayıran, kendimizin inşa ettiği duvarların, eğer hep birlikte uğraş verirsek yok olabileceklerini sembolize etmektedir.”

"Yok Olan Duvar" enstalasyonuna, Kıbrıs'ta, besteci Nektarios Rodosthenous'un hazırladığı ses enstalasyonu eşlik edecek.

"Yok Olan Duvar", Maria Yablonina’nın bir fikrine dayanıyor. Goethe Institut tarafından başlatılan bir atölye çalışması sırasında gelişen bu fikir, mimar ve mühendis Werner Sobek tarafından hayata geçirildi.

Enstalasyonun Kıbrıs’taki konstrüksüyonu Marios Charalambous tarafından Studio and Lab’da yapıldı. Enstalasyonlar 2020 yazından beri on Avrupa ülkesinde (Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere/ Kuzey İrlanda, Polonya Litvanya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs) sergileniyor.

Etkinlik, Goethe-Institut ve Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği iş birliğiyle organize edilmiştir. Etkinlik, şu anda yürürlükte olan Covid-19 sağlık ve güvenlik yönetmelikleriyle tamamen uyum içinde gerçekleştirilecek.

Yok Olan Duvar, Goethe-Institut’un bir projesi olarak Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından, AB Konseyi Başkanlığı özel fonundan finanse edildi.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi, +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, ve www.goethe.de/kıbrıs/yokolanduvar adresinden elde edilebiliyor.