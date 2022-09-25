Yine kuyruklar, yine eziyet!

Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyi arasında geçişler özellikle hafta sonları eziyete dönüşmeye devam ediyor.

Ekonomiye can suyu olan adanın güneyi ile kuzeyi arasındaki trafik de geçiş noktalarındaki kaos nedeniyle olumsuz etkileniyor. Türk Lirası’nın olağanüstü değer kaybı sonrasında özellikle Kıbrıslı Rumların kuzeye olan ilgisi artarken, tüm demeçlere rağmen geçiş noktalarında kaos aşılamıyor.

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in geçiş noktalarına yaptığı ziyaretler, toplanan komiteler ve umutlu açıklamalar iletişim kampanyasının ötesine geçmezken, barikatlarda kuyruklar daha da uzuyor. “Geçişler kolaylaşacak” dendikçe zorlaşıyor, hem esnaf hem de turizmciler bunun bedelini ödüyor.

Yurttaş ve iş çevreleri “kapıları açınız, işlemleri kolaylaştırınız, barikatları kaldırınız” diyor. Muhaceret personeli takviye istiyor. Turizm Bakanlığı resmi verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde güneyden kuzeye 3 milyon 504 bin 88 geçiş oldu. Aynı dönemde güneye geçiş yapan Kıbrıslı Türklerin sayısı 993 bin 794 şeklinde kayıtlara geçti.