Yılbaşının tadı yok

Serap ŞAHİN

Yeni yıla sayılı günler kala hazırlıklar başladı; yılbaşı akşamını evde geçirmek isteyen 4 kişilik bir ailenin cebinden çıkacak ortalama maliyeti YENİDÜZEN hesapladı.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı günümüzde, 4 kişilik bir aile yeni yılı evinde karşılamak için ortalama fiyatlarla 6 bin 713 TL’yi gözden çıkaracak.

Her bütçeye göre değişen birçok ürün fiyatı içinde en büyük payı ise et ürünleri ve içecekler tutuyor. YENİDÜZEN’in yeni yıl alışveriş sepetine giren ürün araştırmasında yılbaşını evde geçirip tasarruf etmeyi planlayan yurttaşın dahi bütçesini zorluyor.

Piyasa fiyatlarının ortalaması alınarak hazırlanan yeni yıl alışveriş listesinde, fiyatlar ‘lüks’ olarak nitelendirecek ürünlerden kaçınılarak, orta halli bir ailenin geçimine göre temel alındı.

4 kişilik bir ailenin yılbaşı sofrasında yer alacak; içecek, yiyecek, meze, tatlı ve meyve fiyatları toplamda 6 bin 713 TL’yi buluyor.

Sadece gece boyu yanacak olan mangalın maliyeti 3 bin 286 TL olurken, yeşillikler ve mezeler için 447 TL, gecenin süsü olan kestane, nar, tahin, humus ve bunun gibi ürünler için bin 277 TL, meyve için 173 TL ve içecekler için ise 1000 TL gözden çıkarılacak. Gecenin sonunda ikram edilen tatlılar için ise bütçeden 530 TL ayrılacak. Yeni yılı evde kutlamak için bir gecede toplamda 6 bin 713 TL harcanacak.

Mangal yakmak 3 bin 286 TL

4 kişilik bir ailenin sofrasında en büyük payı tutan et ürünleri oldu. Mangalların gece boyu yanacağı yeni yıl gecesinde ortalama 4 kişilik aileye, 2 kilo et (kilosu 500 TL), 5 kiloluk hindi, 2 kiloluk orta boy tavuk ve 1 kilo pastırma tüketimiyle toplamda 2 bin 940 TL’yi gözden çıkaracak.

İki paket kömür ve 2 paket pide ile bu rakam 3 bin 286 TL’ye çıkacak.

Aile, sadece mangal için yeni yıl gecesinde 3 bin 286 TL harcayacak.

Yeşillikler ve mezelerin maliyeti 447 TL

Ana yemeklerin yanında yer alacak meyveler ve mezelerin maliyeti ise toplamda 447 TL’yi bulacak.

Gecenin süsü olacak olan enginar, nar, kuruyemiş ve kestane gibi ürünler için ise bin 277 TL bütçeden ayrılacak. Meyveler için ise birer kilo mandalina, portakal, kivi ve muz ile 173 TL gözden çıkarılacak.

Humus, tahin ve yoğurt için ise ortalama 324 TL maliyet çıkacak.

İçecekler için bin TL

“Romantik bir yılbaşı akşamı” diyenler için kaçınılmaz olan kırmızı şarap, çocuklar için meyve suyu, yetişkinler için kola, rakı sevmeyenler için ise viski içecek bölümünü renklendirecek.

Gecede, içecek grubu içerisinde 4 kişilik bir aile 1 şişe şarap, bir şişe viski, bir şişe kola ve meyve suyu tüketirse bunlara da 550 TL ödeyecek.

Uzun saatler süren yeni yıl karşılamasında bu miktarların muhtemelen iki katını harcayacak olan aile, yaklaşık bin TL’yi içecek için gözden çıkaracak.

Gecenin sonunda ağızlar 530 TL’ye tatlanacak

Gecenin sonunu getirirken her durumda tatlısını ihmal etmeyenler ise tüm bu giderlere ek, orta boy bir pasta veya 1 tepsi ekmek kadayıfına 530 TL harcayacak.

2 yılda % 459 fark

Öte yandan 2 yıl önce evde yılbaşı sofrasının maliyeti 1,200 TL’yi bulurken; günümüzde bu rakam 6 bin 713 TL’ye yükseldi, 2 yılda yüzde 459,41 artış gerçekleşti.

2021 yılında 4 kişilik bir ailenin sadece mangal harcamaları 763 TL iken günümüzde bu rakam 3 bin 286 TL’ye yükseldi.