Kıb-Tek 25 bin led sokak aydınlatma armatürü için sözleşme imzaladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), ülke genelindeki sokak aydınlatma altyapısının modernizasyonu ve enerji verimliliğinin artırılması amacıyla 25 bin LED sokak aydınlatma armatürü alımına ilişkin Galigalar Trading Ltd ile sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında yüklenici firmanın, LED armatürlerin tamamını en geç üç ay içerisinde Kıb-Tek’e teslim etmesi öngörülüyor.

Proje kapsamında alınacak LED sokak aydınlatma armatürlerinin bedeli 2 milyon 85 bin Euro + KDV olarak belirlenirken, yatırımın KDV dahil toplam maliyeti 2 milyon 418 bin euro olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun 26 Ocak 2026 tarihli kararı doğrultusunda gerçekleştirilen ihale süreci tamamlanarak, sözleşme ihaleyi kazanan Galigalar Trading Ltd ile Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle imzalandı. İhale kapsamında, 20 bin ahşap direk ve 5 bin metal direklete kullanılmak üzere toplam 25 bin LED sokak aydınlatma armatürü alınacak.

Kıb-Tek, hayata geçirdiği bu yatırımla ülke genelindeki sokak aydınlatma sistemlerini daha modern, enerji verimli ve uzun ömürlü LED teknolojisiyle yenilemeyi hedeflerken, enerji tüketiminin azaltılması ve bakım maliyetlerinin düşürülmesine de önemli katkı sağlamayı amaçlıyor.