Eski yarışçı, yılların makinisti

Berivan BABAHAN

Makinist Turgut Yıldız, yarış arabalarına olan tutkusu, baba mesleği olan işin içinde büyümenin getirdiği avantajlarla 33 yıldır Lefkoşa Sanayii Bölgesi’nde arabalarla iç içe yaşıyor.

YENİDÜZEN İşin Zoru yazı dizisinin bu haftaki konuğu Yıldız, makinistliğe başladığı ortaokul yıllarında yabancı ustalarla çalışmanın kendisine çok fazla deneyim kazandırdığını belirtiyor. İşin zorluklarının aslında güzel anılarla başladığına dikkat çeken Yıldız, mesleğini tutku ile yaptığını her seferinde yineleyerek dile getiriyor. Yılların verdiği deneyimle bir arabayı sıfırdan tekrar yapabildiğinin de altını çiziyor.

“Bu işin en tehlikeli yanı lift kırılabilir, araba üstümüze düşebilir”

Yıldız, makinistliğin zorluklarını anlatırken, tehlikeli yanlarına değinerek önce emniyet sonra iş diyor. Her meslekte olduğu gibi kendi mesleğinin de zorlukları olduğunu söyleyen Yıldız, işinin tehlikeli yanlarından da söz ediyor. Yıldız, mesleğin zorluklarına ve risklerine değindi; “Arabayı lifte kaldırıyoruz. Lift kırılabilir, araba üstümüze düşebilir. Önce kendimizi emniyete almalıyız” diyor. Meslek hayatı içerisinde her zaman önce emniyet ilkesini benimsediği için bugüne kadar böyle bir tehlike yaşamadığını da dile getiriyor. Risklerin bununla sınırlı olmadığını ifade eden Yıldız, arabayı tamir etmenin de her zaman sorumluluk gerektirdiğini ve dikkatli olmanın büyük önem taşıdığını söylüyor. Yıldız arabanın tamiri bitti deyip kontrolsüzce kullanılmaması gerektiğine özellikle dikkat çekerek, yaşadığı bir deneyimden örnek vererek açıklıyor. Yıldız, “Arabamın istoplarını yeni değiştirmiştim, buna rağmen yolda arabamın frenleri boşaldı, ben kendi mesleki deneyimimle yavaşlatabildim” diyor. Bu tür konularda mutlaka dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Yıldız, “toplum olarak, özellikle son zamanlarda kazalarla burun buruna yaşıyoruz” diye de ekliyor.

“Hiç unutamadığım, ‘Gelin Kız’ Opel Kapitan”

Yıldız, yılların kazandırdığı deneyimlerle beraber meslek hayatı boyunca birçok anı biriktirdiğini söylüyor. Bunların içerisinde en unutamadığı anısının ise, 95 yılında babasının aldığı bir araba olan, kendi deyimiyle “Gelin kız Opel Kapitan” diye ifade ediyor. Yıldız, araba garaja girer girmez incelemeye başladığını söyleyerek babası ile yaşadığı anısını şu cümlelerle anlatıyor:

“Babam arabayı garaja bırakıp gitti, ağır vasıta araç makinisti olduğu için kendi araçlarıyla ilgilenmek zorundaydı. Araba garaja girer girmez incelemeye başladım. O zaman tabii şimdiki gibi tecrübeli değildim ve arabanın makinasını söktüm. Fakat neden söktüğümü bende bilmiyorum. Araba da yeni bu arada ve arabayı toparlayamadım. Babam arabayı gelip gördüğünde tek hatırladığım “naptın arabama” diyerek peşimden koşturduğu. Bu da bu meslekte en eski anılarımdan biri.”

“Robin Hood arabaya Evo 6 motoru taktım”

Yıldız, makinistlik mesleğinin bir parçası olan, araç modifiye alanında ilk deneyimini, arkadaşının İngiltere’den aldığı Robin Hood marka araçla kazandığını söylüyor. 2001 yılında arkadaşının getirttiği aracın üzerinde motor dâhil tüm parçaları söktüklerini söyleyen Yıldız, “Arabayı tamamen parçaladık, modifiye ettik, hatta sıfırdan yaptık diyebilirim” diye anlatıyor. Yıldız, aracın üzerinde bulunan motorun yerine yarış arabası olan “Evo 6” motoru taktığını söylüyor ve “Düşünün biri mekanik, biri tamamen elektronik” diye ekliyor. O dönem arkadaşının tüm maddi imkânları zorlayarak, varını yoğunu bu arabaya döktüğünü belirten Yıldız, bu arabanın da deneyimlediği en iyi iş olduğunu da sözlerine ekliyor.

“Önce kendi emniyetinizi almalısınız sonra arabanın emniyetini”

Bir makinist olarak vatandaşlara uyarılarda bulunan Yıldız, özellikle araç sürerken alınması gereken tedbirlerin yanında, “arabanın da emniyetinin alınması gerekli” diyor. Yıldız, araba emniyeti ile ilgili olarak, araç sigortalarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini, muayene ve araç evraklarının da takibinin düzenli olarak yapılmasının çok önemli olduğunun altını çiziyor. Yıldız, “Yeni yasa düzenlemelerini destekleyerek belirtmek isterim ki çok büyük cezalar ve hatta hapis cezası dahi uygulanabiliyor. Önce kendi emniyetinizi almalısınız sonra arabanın emniyetini, arabanın emniyetinden kastım sigorta ve evrakları yollarda ne ile karşılaşacağımızı bilemeyiz diyerek uyarmakta yarar var” ifadelerini kullanıyor.