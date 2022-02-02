Yenilenebilir enerji kaynakları yeterince kullanılmıyor

Avrupa İstatistik birim Eurostat verileri brüt enerji tüketiminin yalnız yüzde 12’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyeleri içerisinde çok gerilerde bulunduğu belirtildi.

Haravgi’ye göre 2018’de yüzde 9 olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi tüketimi 2019’da yüzde 10’a, 2020’de yüzde 12’ye yükselen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB içerisindeki yüzde 15 ve altındaki ülkeler grubunda (Malta yüzde 10, Macaristan ve Kıbrıs yüzde 12, Lüksemburg yüzde 14 ve Çekya yüzde 15) yer aldı.