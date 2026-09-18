Yenierenköy’e 34 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 34 kilogramla Yenierenköy’de kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00 ile bugün 08.00 arasındaki verilerine göre, Yenierenköy 34, Sipahi 21, Kırıkkale 11, Mehmetçik 6, Tatlısu 5, Alsancak, Kalkanlı, Vadili ve Gemikonağı 4, Bostancı, Taşpınar ve Lefke 3 kilogram yağış aldı.