Girne’de "Ata Tohumu Buluşması"

Girne Belediyesi, yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla “Ata Tohumu Halk Buluşması” düzenliyor.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, etkinliğin ilk buluşması 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te Zeytinlik Kent Evi’nde, ikinci buluşması ise 2 Ekim Cuma günü saat 08.00’de Doğanköy Kahvesi’nde olacak.

“Köklerimizdeki Gelecek” temasıyla gerçekleştirilecek buluşmalarda, yerel tohumların korunmasının yanı sıra tarımsal üretimdeki önemi, ata tohumlarına erişimin güçlendirilmesi ve yerel yönetimler ile halk arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ele alınacak.

Buluşmalarda; Fatsa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve 25 yıllık ata tohumu tecrübesine sahip Haydar Gürsu, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Girne Belediyesi Park Bahçeler Şube Amiri Mehmet Atak ile Girne Belediyesi Ata Tohumu Saha Koordinatörü Mehmet İzbul konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinliğin moderatörlüğünü ise Girne Belediyesi Kurumsal İletişim Amirliği personeli Burcu Veysioğlu üstlenecek.

Açıklamada, etkinliğe tüm halkın davetli olduğu ve detaylı bilgi isteyenlerin 0392 650 01 00 (dahili 1027) numaralı telefona ulaşabilecekleri kaydedildi.