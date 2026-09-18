Uzmanlar, kentsel hareketliliği konuşacak

AB Bilgi Merkezi, "Kentsel Hareketliliğin Geleceği" konulu panel düzenleyecek.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, panel 22 Eylül Salı günü 10.00-12.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Konferans Salonu’nda olacak.

Avrupa Hareketlilik Haftası 2026 kapsamında Avrupa Birliği’nin desteğiyle düzenlenecek panelde, kentsel hareketliliğin geleceği, herkes için erişilebilir ulaşım seçenekleri ve farklı ulaşım türlerinin bir arada kullanılması ele alınacak.

Uzmanların Türkçe ve İngilizce sunum yapacağı panelde, simultane çeviri de olacak.