“İki liderin toplantısında oluşan olumlu ortamı memnuniyetle karşılıyoruz”

İki Toplumlu Barış İnsiyatifi – Birleşik Kıbrıs, Kıbrıslı Türk lider Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis görüşmesinin ardından açıklama yaparak, toplantıda oluşan olumlu havayı memnuniyetle karşıladı.

Türkçe, İngilizce ve Rumca yapılan açıklamada, “liderleri, yeniden birleşme konusunda halkın beklentilerini karşılamaya davet ediyoruz” denildi.

Üç dilde yapılan açıklama şöyle:

İki Toplumlu Barış İnsiyatifi – Birleşik Kıbrıs, 11 Aralık 2025 Perşembe günü Toplum Liderleri arasında gerçekleştirilen toplantıda hâkim olan olumlu ortamı memnuniyetle karşılamaktadır. Ülkemizin, ilgili BM Kararları doğrultusunda siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde yeniden birleşmesi, sonraki gelişmeler için temel bir ön koşul olan ve toplantının olumlu bir sonucu olarak kayda geçirilmiştir. Girişim ayrıca, liderlerin Ayios Dometios / Metehan geçiş noktasındaki personel sayısının artırılması konusunda vardıkları mutabakatı ve özellikle yeni geçiş noktalarının açılması, Hellim/Halloumi meselesi ile Mia Milia / Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’nde boru hatlarının döşenmesi gibi konularda en kısa sürede anlaşmaya varmaya odaklanma taahhütlerini memnuniyetle karşılamaktadır.

Her iki liderin de, bildirildiği üzere, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek bir sonraki geniş formatlı gayriresmî toplantıya katılma taahhütlerini yinelemeleri ve başarısını sağlamak için her türlü çabayı göstermeyi üstlenmeleri, temel bir önem taşımaktadır. Sonuç alınabilmesi için, Kıbrıs konusunda Crans Montana Konferansı’na kadar ve bu konferansta varılan yakınlaşmaların korunması elzemdir. BM Genel Sekreteri tarafından Crans Montana’da sunulan 6 maddelik Çerçeve ve konferansta önerilen paket yaklaşımı, en etkili süreç olmaya devam etmektedir.

“Imagine” projesi gibi başarılı girişimlerin, iki tarafın niyetlerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle hâlen askıda kalmaya devam etmesinden özellikle endişe duymaktayız.

Yeni geçiş noktalarının açılmasının, her gün geçiş yapan binlerce insanın uzun süredir beklediği bir ihtiyaç olduğunu ve bugüne kadar yapılan çalışmalara rağmen ilerlemenin sınırlı kaldığını bir kez daha vurgulamamız gerekmektedir. İki Liderin ilerleme sağlamak için azami çaba göstereceklerine dair taahhütlerinin hayata geçirilmesi esastır.

Maronit köyü Ayia Marina, iki toplumlu güneş enerjisi parkı, mezarlıkların rehabilitasyonunun hızlandırılması, çevreyle ilgili konular ve diğer hususlara ilişkin olarak geçmişte üzerinde uzlaşılan Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) herhangi bir gecikme olmaksızın uygulanmalıdır. Üzerinde uzlaşılan her bir GAÖ, yalnızca kendi esasları temelinde ele alınmalı ve başka önlemlerle paket halinde uygulanmalıdır. Bu çerçevede, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlığına ilişkin uzun süredir bekleyen sorun derhal çözülmeli ve bu çocukların haklarının ihlaline son verilmelidir.

Ayrıca, oluşturulmakta olan siyasi atmosferin hâlen olumsuz olduğunu not etmemiz gerekir. Avrupa’nın tamamında ve Doğu Akdeniz’de hâkim olan silahlanma süreci Kıbrıs’a da yansımaktadır. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından yeni silahlanma ve yeni anlaşmalarla ilgili olarak düzenlenen kamuya açık etkinlikler, toplumu bir çözüme hazırlamaya hiçbir şekilde katkı sağlamamaktadır.

Her iki Lideri de, masada ve izledikleri politikalarda, bağlı olduklarını beyan ettikleri taahhütlerle uyumlu adımlar atmaya çağırıyoruz. Ülkemizin yeniden birleşmesi; iki liderliğin birlikte yaşama, barış ve uzlaşma ilkesini olumlu biçimde beslemesiyle sağlam bir zemine oturmalıdır.

Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi yönünde ilerleme konusundaki ortak iradesi açıkça ortadadır. Liderlerin bu beklentilere karşılık verme zamanı gelmiştir.

İki Toplumlu Barış İnsiyatifi– Birleşik Kıbrıs

13 Aralık 2025

Χαιρετίζουμε το θετικό κλίμα στη συνάντηση των δύο Ηγετών

Καλούμε τους Ηγέτες να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του λαού για Επανένωση

Η Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης – Ενωμένη Κύπρος χαιρετίζει το θετικό κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση μεταξύ των Ηγετών των Κοινοτήτων την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025. Η επανένωση της χώρας μας στη βάση μιας Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ, καταγράφηκε ως θετικό αποτέλεσμα της συνάντησης και αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τις μετέπειτα εξελίξεις. Η Πρωτοβουλία χαιρετίζει επίσης τη συμφωνία των ηγετών για αύξηση του αριθμού του προσωπικού στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου και τη δέσμευσή τους να επικεντρωθούν στην επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατό, ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, το ζήτημα του χαλλουμιού και η τοποθέτηση αγωγών στο Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων Μιας Μηλιάς.

Το γεγονός ότι, όπως δημοσιεύεται, και οι δύο ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στην επόμενη άτυπη συνάντηση διευρυμένης σύνθεσης που θα οργανωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και ανέλαβαν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία της, είναι θεμελιώδους σημασίας. Για να επιτευχθούν αποτελέσματα, είναι ουσιώδες να διαφυλαχθούν οι συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί μέχρι και κατά τη Διάσκεψη για την Κύπρο στο Κραν Μοντανά. Το Πλαίσιο των 6 Σημείων που κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στο Κραν Μοντανά και η προσέγγιση «πακέτου» που προτάθηκε στη διάσκεψη, εξακολουθούν να παραμένουν η πιο αποτελεσματική διαδικασία.

Εκφράζουμε ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι επιτυχημένες πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα «Imagine», συνεχίζουν να παραμένουν παγωμένες, με αβεβαιότητα ως προς τις προθέσεις των δύο πλευρών.

Χρειάζεται να υπογραμμίσουμε για ακόμη μία φορά ότι το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης αποτελεί μια πολυαναμενόμενη ανάγκη για τις χιλιάδες ανθρώπων που διέρχονται καθημερινά και, παρά την εργασία που έχει ήδη γίνει, η πρόοδος παραμένει περιορισμένη. Είναι απαραίτητο η δέσμευση των δύο Ηγετών να καταβάλουν τις μέγιστες προσπάθειες για επίτευξη προόδου, να υλοποιηθεί.

Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο παρελθόν, που αφορούν το Μαρωνίτικο χωριό Αγία Μαρίνα, το δικοινοτικό φωτοβολταϊκό πάρκο, την επιτάχυνση της αποκατάστασης των κοιμητηρίων, ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και άλλα θέματα, πρέπει να υλοποιηθούν χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση. Κάθε ΜΟΕ που συμφωνείται θα πρέπει να εξετάζεται αποκλειστικά στη βάση της δικής του αξίας και να εφαρμόζεται χωρίς να συνδέεται σε μορφή πακέτου με άλλα τέτοια μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, το πολυαναμενόμενο ζήτημα της ιθαγένειας των παιδιών από μικτούς γάμους πρέπει να επιλυθεί άμεσα, τερματίζοντας την παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των παιδιών.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το πολιτικό κλίμα που καλλιεργείται εξακολουθεί να είναι αρνητικό. Η επικρατούσα διαδικασία στρατιωτικοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο επεκτείνεται και στην Κύπρο. Οι συνεχιζόμενες δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με νέους εξοπλισμούς και νέες σχετικές συμφωνίες δεν συμβάλλουν σε καμία περίπτωση στην προετοιμασία της κοινωνίας για μια Λύση.

Καλούμε τους δύο Ηγέτες να συντονίσουν τα βήματά τους με τη δέσμευση που δηλώνουν ότι έχουν αναλάβει ενώπιον των Ηνωμένων εθνών, τόσο στο τραπέζι των συνομιλιών όσο και στις πολιτικές που ακολουθούν. Η επανένωση της χώρας μας χρειάζεται να στηρίζεται σε στέρεο έδαφος, με τις δύο ηγεσίες να καλλιεργούν θετικά την αρχή της συνύπαρξης, της ειρήνης και της συμφιλίωσης.

Η κοινή βούληση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων να προχωρήσουν προς την επανένωση της Κύπρου είναι ξεκάθαρα εμφανής. Αυτή είναι η στιγμή για τους Ηγέτες να ανταποκριθούν σε αυτές τις προσδοκίες.

Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης – Ενωμένη Κύπρος

13 Δεκεμβρίου 2025

We welcome the positive climate at the meeting of the two Leaders

We call on the Leaders to live up to the expectations of the people for Reunification

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus welcomes the positive climate that has prevailed at the meeting between the Leaders of the Communities this Thursday 11th December, 2025. The reunification of our Country on the basis of a Bi-communal, Bi-zonal Federation with political equality in accordance with the respective UN Resolutions has been recorded as a positive outcome of the meeting which is a fundamental prerequisite for subsequent developments. The Initiative further welcomes the agreement of the leaders to increase the number of personnel at the Ayios Dometios /Metehan crossing and their commitment to focus on reaching an agreement as soon as possible, particularly on issues such as the opening of new crossings, the Halloumi/ Helim cheese issue, and the laying of pipelines at the Mia Milia / Haspolat Wastewater Treatment Plant.

The fact that, as reported, both leaders reiterated their commitment to attending the next broad-format informal meeting to be organized by the UN Secretary-General and undertook to making every effort to ensure its success, is of fundamental importance. To achieve results, it is essential that the convergences already arrived at up to and at the Crans Montana conference on Cyprus should be safeguarded. The 6- point Framework tabled at Crans Montana by the UN Secretary General and the package approach proposed at the conference, continues to remain the most effective process.

We are particularly concerned by the fact that successful initiatives like the “Imagine” project continue to remain frozen with uncertainties as regards the intentions of the two sides.

We need to underscore yet once more that the opening of new crossing points is a long-awaited need of the thousands of people crossing daily and despite the work already done progress is limited. It is essential that the undertaking of the two Leaders to commit their maximum efforts to achieve progress is implemented.

Confidence Building Measures (CBM) already agreed in the past related to Maronite village of Ayia Marina, the Bi-communal PV park, the acceleration of rehabilitating of cemeteries, issues related to the environment and other issues need to be implemented without any further delay. Any CBM that is agreed upon should be considered on its merits alone and be implemented without being packaged with other such measures. In that respect the long-awaited issue of citizenship of children from mixed marriages should be solved immediately putting an end to the violation of the rights of these children.

We need to note that the political atmosphere being cultivated is still negative. The prevailing process of militarization within the whole of Europe and the Eastern Mediterranean extends to Cyprus as well. The ongoing public events organised by the government of the Republic related to new armaments and new deals are in no way conducive to preparing society for a Solution.

We call on the two Leaders to coordinate their steps with the undertaking they declare they are committed to, both at the table and the policies they pursue. The Reunification of our Country needs to rest on firm ground, with the two leaderships positively cultivating the principle of coexistence, peace and reconciliation.

The common will of Greek Cypriots and Turkish Cypriots to move forward towards reuniting Cyprus is clearly evident. This is the time for the Leaders to live up to these expectations.

Bi-communal Peace Initiative-United Cyprus

13th December 2025