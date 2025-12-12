Ahmet Uçar’ın “M. Kansu’nun Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri” adlı araştırma kitabı yayımlandı

Şair–yazar Ahmet Uçar’ın “M. Kansu’nun Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri” başlıklı ilk araştırma ve inceleme kitabı, yayımlandı.

Uçar tarafından yapılan açıklamaya göre, Kültür Dairesinin katkılarıyla, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını olarak çıkan ve editörlüğünü Şevket Öznur’un yaptığı kitap, M. Kansu’nun Kıbrıs Türk şiirindeki yolculuğunu ve şiirsel birikimini bütüncül bir çerçevede ortaya koymayı amaçlıyor.

Eserde, M. Kansu’nun 23 kitabı; “M. Kansu’nun Şiirinde Garip Akımının İzleri”, “M. Kansu’nun Şiirinde İkinci Yeni Hareketinin İzleri”, “M. Kansu’nun Şiirlerinde Toplumcu Şiirin İzleri” ve “M. Kansu’nun Şiirlerinde Akdenizlilik ile Doğu Akdenizlilik” başlıkları altında değerlendiriliyor.

Kitapla ilgili değerlendirmede bulunan Ahmet Uçar, kitabın, Deniz Öksürüğü’nden sonra yayımlanan ikinci, araştırma-inceleme türündeki ise ilk kitabı olduğunu belirterek, uzun süredir şiir üzerine düşündüğünü, araştırdığını ve yazdığını söyledi.

Şiirin kendisi için yeniliği arayan, insana düşünme alanı açan ve dile yeni ifade biçimleri kazandıran bir sanat olduğunu belirten Uçar, Kansu’nun şiirlerindeki derinliğin kendisini etkilediğini dile getirdi.

Uçar, Kıbrıs Türk şiirinde önemli bir yere sahip olan M. Kansu’nun şiiri üzerine kapsamlı bir çalışma yapılmamış olmasının da kendisini bu kitaba yönelttiğini belirterek, kitabın hazırlanma sürecinde destek veren M. Kansu’ya ve editör Prof. Dr. Şevket Öznur’a teşekkür etti.