Şap hastalığı Kıbrıs’ta tespit edildi

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Boğaziçi köyünde şap hastalığının tespit edildiğini açıkladı. Birlik, hastalığın insan sağlığı açısından yerli et ve süt tüketimi için risk oluşturmadığını vurgularken, hayvancılık sektöründe ağır ekonomik kayıplara yol açmaması için alınan önlemlere titizlikle uyulması çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’nin açıklamasına göre, 2025 yılı Ocak ayında Avrupa’da bazı ülkelerde görülen ve yıl ortasından itibaren Türkiye’de ciddi ekonomik zarara neden olan şap hastalığı, Veteriner Dairesi’ne gelen bir ihbar üzerine Boğaziçi köyünde tespit edildi. Şüpheli vakaya hızla müdahale eden Veteriner Dairesi ekipleri, klinik muayene ve numune alma işlemlerinin ardından viroloji laboratuvarında yaklaşık 5 saat içinde kesin teşhisi koydu.

Hızlı müdahale ve koordinasyon

Hastalığın teşhis edilmesini izleyen ilk 24 saat içinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda; Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği yönetimi, resmi ve serbest veteriner hekimler ile alanında uzman danışmanların katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Bu çerçevede karantina, aşılama, dezenfeksiyon, biyogüvenlik önlemleri, hayvan kesimleri ile hayvan hareketlerinin kontrolü ve kısıtlanmasına yönelik tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verildi.

Bulaşıcılığı yüksek, ekonomik etkisi büyük

Şap hastalığının çift tırnaklı hayvanlarda görülen, akut seyirli ve son derece bulaşıcı viral bir enfeksiyon olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hassas hayvan topluluklarında bulaşma oranının yüzde 100’e kadar çıkabildiği belirtildi. Ölüm oranı düşük olsa da özellikle genç hayvanlarda myokarditis vakalarının görülebildiği, et ve süt verimindeki ani düşüş nedeniyle ciddi ekonomik kayıplar yaşandığı vurgulandı.

Ülke genelinde kapsamlı önlemler

Birlik, Veteriner Dairesi koordinasyonunda hastalığın çıktığı köyde canlı hayvan hareketlerinin durdurulduğunu, ülke genelinde ise damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin en az bir ay süreyle askıya alınması gerektiğini bildirdi. Kasaplık hayvanların yalnızca işletmeden doğrudan mezbahaya sevk edilmesi, tüm taşıma araçlarının düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve belgelendirilmesi istendi.

Mezbahalar, hayvancılık işletmeleri, yem fabrikaları ve süt ürünü üretim tesislerinde giriş-çıkışlara dezenfeksiyon istasyonları kurulması; işletmelere gereksiz insan girişlerinin engellenmesi; şüpheli durumlarda derhal ilgili Kaza Veteriner Dairesi’ne bilgi verilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca, ruhsatsız ve hijyen koşulları yetersiz mezbahaların kapatılması ve denetimlerin artırılması gerektiği kaydedildi.

Yerli et ve süt tüketimi güvenli

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın açıkladığı aşılama prosedürlerine tüm üreticilerin uymasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Kamuoyuna paniğe yol açabilecek bilgi ve paylaşımlardan kaçınılması çağrısında bulunan Birlik, en doğru bilgilerin resmi makamlar ve veteriner hekimler tarafından sağlanacağını hatırlattı.

Açıklamanın sonunda, alınan önlemlere uyulması koşuluyla şap hastalığının insan sağlığı açısından risk oluşturmadığı belirtilerek, halkın yerli et ve süt ürünlerini güvenle tüketebileceği kamuoyuna duyuruldu.