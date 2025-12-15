Mesarya Belediyesi’nde bulaşıcı hastalıklara karşı önlem toplantısı

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt ile bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı alınabilecek önlemler konusunda bir araya geldi.

Mesarya Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen toplantıda belde sınırları içerisinde bulunan ağıllarda uygulanabilecek koruyucu tedbirler ele alındı. Görüşmede, hayvan sağlığının korunmasına yönelik alınabilecek önlemler, hijyen uygulamaları ve olası risklere karşı kurumlar arası iş birliği konularında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla üreticilerin bilinçlendirilmesinin ve sahada ortak hareket edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, hayvancılık sektörünün korunması ve hayvan sağlığının güvence altına alınması için ilgili paydaşlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.