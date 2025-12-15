“Felaketlere reaksiyon değil, önceden düşünerek önlem almalıyız”

Dev-İş Genel Başkanı Semih Kolozali, yaşanan sel felaketinin ardından yaptığı açıklamada, toplum olarak yine büyük bir felaketle mücadele edildiğini belirterek, “Yaşadığımız sel felaketi birçok insanı maddi açıdan mağdur etti ve Kıbrıs Türk toplumu yine yaşanan bir felakete maruz bırakıldı, mücadele etmek zorunda kaldı.” dedi.

Kolozali, ülkede sorunlara sürekli reaktif yaklaşıldığını vurgulayarak, “Kıbrıs’ın kuzeyinde genel olarak yaşandığı gibi, önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığımızda soruna reaksiyon vererek yapılması gerekenler tartışılıyor, önlemler alınmaya çalışılıyor ancak üzerinden birkaç gün geçtikten sonra biz yine o sorunları unutarak karşımıza çıkan diğer sorunlara reaksiyon veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Geçmişte yaşanan deprem sonrasına da değinen Kolozali, “Geçtiğimiz senelerde yaşanan deprem sonrasında binaların sağlamlığını kontrol ettirmiş ancak daha sonrası için gelecek planlaması yapılmadı. Tıpkı yaşadığımız sel felaketi gibi…” dedi. Barajların bakımının yapılmamasına dikkat çeken Kolozali, “Barajlarımız temizlenmediği, bakımları yapılmadığı için adamıza yağan ekstra yağışlarda barajlarımız hızlıca dolmuş ve bu hafta yaşadığımız felakete sebep olmuştur.” şeklinde konuştu.

Bütünlüklü ve uzun vadeli planlama çağrısı yapan Kolozali, “Bu yüzdendir ki, bütünlüklü, önümüzdeki 10-20 yılı planlayacak ve tüm sorunları ele alacak çalışmalar yapılmalı ve birlikte adamızın geleceğini inşa etmeliyiz.” dedi. Kolozali, mevcut hükümete yönelik eleştirisini ise, “Bu hükümetle olmaz!” sözleriyle dile getirdi.

Dev-İş olarak daha önce de bu hükümete güvenmediklerini ifade ettiklerini belirten Kolozali, “Sadece yandaşları beslemek için kurulan, bir gün sonrasını bile düşünmeyen bu hükümet bir an önce gitmeli ve hızlıca erken seçim yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Felaketin dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini söyleyen Kolozali, partisi fark etmeksizin belediye başkanlarının önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Asıl yükü emekçilerin taşıdığına dikkat çeken Kolozali, “Belediye emekçileri neredeyse iki gün uykusuz kalarak sahada mücadele etmiştir.” dedi.

Belediye çalışanlarının yaşadığı sorunlara da değinen Kolozali, “Sınıflandırma bekleyen, beklentileri dinlenilmeden, fikirleri sorulmadan belediyeler birleştirme yasasıyla bir anda belediyeler birleşmiş ve bu çalışanlar olumsuz etkilenmiştir. Yine belediyelerde sınav tüzüğünü bekleyen emekçiler, 20 yıldır oyalanmaktadır.” ifadelerini kullandı. Kolozali, “Canla başla mücadele eden emekçilere haklarını vermek bu siyasetin borcudur.” dedi.

Basın emekçilerinin de felaket süresince büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Kolozali, “İki gün sokakta çalışan basın emekçileri evleri yerine toplum için, haber alma özgürlüğü için mücadeleler vermiştir.” ifadelerini kullandı. Buna rağmen basın çalışanları üzerinde ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik davalar açıldığını hatırlatan Kolozali, “Neredeyse çoğunluğunun asgari ücrete çalıştığı basın çalışanlarının haklarını, emeklerini güvence alacak siyasi iradeye gerek duyulmaktadır.” dedi.

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Kolozali, “Asgari ücret masasında oturan, işverenleri temsil eden şahıs basına düşen, sel felaketi ortasında yemek siparişi götürmeye çalışan emekçi kardeşimizin fotoğrafını gördü mü? Gördüyse hiç mi vicdanı sızlamadı?” diye sordu. Kolozali, “Emekçinin dili, dini ve ırkı yoktur!” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Kolozali, “Artık felaketlere reaksiyon değil, önceden düşünerek olabilecek felaketlerin önüne geçilmeli, tüm emekçilerin ise iş güvenliği, insan gibi yaşama hakkı geliştirilmelidir. Zaman bizi beklemez, biz, Kıbrıs Türk toplumu olarak geleceğimizi inşa etmeliyiz!” dedi.