Mitsotakis polis uygulamasına takıldı
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Atina'da bir akşam yemeği dönüşünde polis uygulamasına takıldı. Bakan Chrysochoidis ile alkolmetreye üfleyen Mitsotakis, alkolsüz çıktı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da uygulama yapan trafik polis ekipleri, Başbakan Kyriakos Mitsotakis ile Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis'ı akşam yemeği dönüşü durdurdu.
Uygulama gereği Mitsotakis ve Chrysochoidis alkolmetreye üfletildi. Yapılan testte Mitsotakis ve Chrysochoidis alkolsüz çıktı.
Başbakan Mitsotakis, polislerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.
