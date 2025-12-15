Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Tarım ve Hayvancılık Komitesi, şap hastalığına ilişkin yazılı açıklama yaparak, hastalığın ülke hayvancılığı ve gıda güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Açıklamada, süreçte yapılması gerekenlerin açık olduğu ifade edilerek, bulaş kaynağının ivedilikle tespit edilmesi ve alınacak tüm önlemlerin alanında uzman veteriner hekimler ile bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda eksiksiz biçimde uygulanması gerektiği vurgulandı.

Komite, bilimsel ve teknik tedbirlerin yanı sıra üreticinin korunmasının da en az bu kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Karantina uygulamaları nedeniyle hayvanını satamayan, sütünü pazara ulaştıramayan ve gelir kaybına uğrayan yetiştiricilerin yalnız bırakılmaması gerektiği kaydedildi.

“Hükümet hızlı adımlar atmalı”

TDP Tarım ve Hayvancılık Komitesi, devletin bu süreçte şu adımları hızla devreye alması gerektiğini belirtti:

Aşılama, dezenfeksiyon ve kontrol süreçlerinin ücretsiz ve etkin biçimde yürütülmesi,

Üreticiyi cezalandıran değil, ayağa kaldıran bir anlayışla hareket edilmesi,

Üretim kayıplarını telafi edecek maddi desteklerin gecikmeden sağlanması.

Açıklamada, “Hayvan sağlığını korumadan üretimi, üreticiyi korumadan gıda güvenliğini sağlamak mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

Komite, bu zorlu süreçte üreticinin yanında durmayı, halkı bilgilendirmeyi ve alınması gereken her önlemin takipçisi olmayı sürdüreceğini belirtirken, hükümeti ve halkı da üreticinin yanında durmaya davet etti.