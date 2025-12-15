‘Girne Belgeseli’ ikinci gösterimini gerçekleştirdi
Girne Belediyesi katkılarıyla hazırlanan ‘Girne Belgeseli’, ikinci kez izleyiciyle buluştu.
Yapımcılığını Ali Atamer, yönetmenliğini ise Derya Atamer’in üstlendiği belgeselin ikinci gösterimi, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 17.00’de Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Ana Kampüs’te yer alan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Ücretsiz olarak gösterilen belgesel; Girne’nin hafızasını, kültürünü ve geçmişten bugüne uzanan yaşamını ele alıyor.
