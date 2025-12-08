“ELAM oylarını ikiye katladı, DİSİ ve AKEL düşüşte”

Kıbrıs’ın güneyinde yayımlanan yeni bir ankete göre, aşırı sağ ELAM oylarını artırırken; eski Sayıştay Başkanı Odysseas Michaelides’in kurduğu Alma ile sosyal medya fenomeni Fidias Panayiotou'nun Doğrudan Demokrasi Partisi güçlü bir çıkış yapıyor.

Kathimerini gazetesinin Pazar günkü sayısında yayımlanan Stratego-IMR anketinde, 800 kişiye Mayıs ayında yapılacak parlamento seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşündükleri soruldu.

Ankete göre güneydeki en büyük iki parti olan DİSİ ve AKEL, birinci ve ikinci sıradaki yerlerini korusa da oy oranlarında düşüş olduğu görülüyor.

Kamuoyu araştırmasına göre DİSİ yüzde 20,4, AKEL ise yüzde 19,3 oy oranına sahip. Her iki partinin de 2021’deki son parlamento seçimlerinde aldığı yüzde 27,8 ve yüzde 22,3 oranlarına kıyasla belirgin bir destek kaybı yaşadığı dikkat çekiyor.

Üçüncü sıradaki ELAM, oy oranını yüzde 14,2’ye yükseltti. ELAM, 2021’deki parlamento seçimlerinde yüzde 6,8 oyla dördüncü parti konumundaydı.

Michaelides’in Mayıs ayında kurduğu Alma, yüzde 8,7 ile dördüncü sırada yer alırken; Panayiotou’nun Ekim ayında kurduğu Doğrudan Demokrasi Partisi yüzde 8 oyla beşinci sırada bulunuyor.

1985’te ikinci sıraya yükseldiği seçimden bu yana her parlamento seçiminde üçüncü parti olan ve 1976’daki kuruluşundan beri ilk üç dışına hiç çıkmayan DİKO ise ankete göre oyların yalnızca yüzde 7’sini alarak altıncı sıraya gerilemiş durumda.

Parti, 2021 seçimlerinde yüzde 11,3 oy alarak parlamento seçimlerindeki en kötü sonucunu elde etmişti.

EDEK anketlerde yalnızca yüzde 1,8 oy alırken, bu oran partinin 56 yıllık tarihindeki en düşük seviyeye işaret ediyor. Son seçimlerde yüzde 6,1 oy alan DİPA ise bu ankette yüzde 1,1 seviyesinde görünüyor.

Geri kalan partiler arasında 2021’de kurulan Volt Cyprus yüzde 2,1, Yeşiller ise yüzde 2 oy oranında.