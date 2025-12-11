Larnaka, 2030 Avrupa Kültür Başkenti oldu

Larnaka, 2030 Avrupa Kültür Başkenti ünvanı kazandı. Larnaka bugün yapılan değerlendirme sonucunda Limasol’u geride bırakarak Belçika'dan Leuven ve AB dışı aday ülkelerden Karadağ'ın Nikšić'i ile bu ünvanı paylaşacak.

Larnaka’nın 2030 Avrupa Kültür Başkenti seçildiği kararı bugün Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcılığı’nda yapılan ve AB’den gelen seçici komite tarafından açıklandı.

Seçilen Şehirler: Kıbrıs: Larnaka,Belçika: Leuven ve Karadağ (AB Dışı): Nikšić

Sonuç, Uzman Grubu Başkanı Anthony Attard tarafından 11 Aralık Perşembe günü Lefkoşa'da Kültür Müsteşarlığı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Limasol ile Larnaka’nın son listeye kaldığı süreçte Lefkoşa, Ayia Napa ve Kourion kısa liste dışa kalan şehirler olmuştu.

Kültür Bakan Yardımcısı Vasiliki Kassianidou basın toplantısında, Avrupa Kültür Başkenti yarışmasının "şehirlerin kültürel kimliği şekillendirme ve kültürü daha geniş bir sivil topluma yaymadaki tarihsel olarak önemli rolünü vurguladığını ifade etti. Kassianidou "Avrupa ülkelerinin ortak kültürel unsurları, Avrupa kültürünü aynı anda karakterize eden çeşitlilikle birlikte, Avrupa halkları arasında daha yakın etkileşime ve daha sağlam bir karşılıklı anlayışa katkıda bulundu. Seçilen Larnaka’yı ve tüm kampanya ekibini kutlarım. Baf’tan sonra ikinci olarak bu ünvanı taşıyacak Kıbrıs şehri olan Larnaka ile gurur duyuyor ve oradaki ekiple sıkı iş birliği içinde çalışacağımızı belirtiriz.