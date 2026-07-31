Yeniboğaziçi Salamis Sulak Alanı'nda temizlik yapılacak

Yeniboğaziçi Salamis Sulak Alanı'nda yarın temizlik yapılacağı açıklandı.

Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Her Daim dostlar Grubu'nun açıklamasına göre, temizlik için Yeniboğaziçi Halk Plajı Otoparkı'nda sabah saat 06.00'da toplanılacak, etkinlik 07.00'de tamamlanacak.

Temizlikte geri dönüştürülebilir kahve torbaları kullanılacak, Yeniboğaziçi Belediyesi katılımcılara eldiven ve lojistik destek sağlayacak.