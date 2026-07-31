Hamas, Gazze'de Barış Kurulu ile silah bırakma konusunda anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların "tamamen silah bırakması" konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Hamas'tan üst düzey bir yetkili BBC'ye, planı kabul ettiklerini söyledi. Yetkiliye göre örgüt, kısa süre içinde resmi bir açıklama yayımlayacak.

Konuyla ilgili İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.

Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada, tarihi bir kırılma olarak nitelenen planın "Gazze halkına önemli faydalar sunma potansiyeli taşıdığı" belirtildi.

Açıklamada, "Hamas ilk kez resmen tüm silahlarından vazgeçmesine yönelik uygulanabilir bir plana bağlılık gösterdi, bunu İsrail'in Gazze'den çekilmesi izleyecektir" denildi.

Kurulun odağının artık uygulama aşamasında olduğu kaydedildi.

Trump, açıklamasında İsrail'in Gazze'den "silah bırakma tamamlandığında" çekileceğini söyledi.

Anlaşmayı "Gazze'nin nihayet yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım" olarak nitelendirdi.

ABD arabuluculuğuyla sağlanan Gazze ateşkes planının ikinci aşaması, Hamas'ın silah bırakmasını ve Gazze'nin yeniden inşasını öngörüyor.

Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Bu, Trump'ın 20 Maddelik Planı'nın uygulanmasında önemli bir dönüm noktası" dedi.

"Anlaşma, dikkatlice yapılandırılmış aşamalarla yürürlüğe girecek. Silah bırakma tamamlanınca, İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak" diye ekledi.

Arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Temmuz'da Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya ve beraberindeki Hamas heyetiyle Ankara'da görüşmüştü.

AFP haber ajansı Mısır basınına dayandırdığı haberde, Gazze konusunda arabuluculuk yapan tarafların Kahire'de ateşkes planının ikinci aşamasını görüşmek üzere toplanacağını bildirdi.

Reuters'a konuşan ve ismi açıklanmayan kaynaklar, günün erken saatlerinde arabulucular ve Hamas liderleri arasında Kahire'de yapılan görüşmelerde, Gazze barış planının uygulanmasına ilişkin nadiren sağlanan bir ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Trump'ın açıklamasının ardından Times of Israel gazetesi, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, anlaşmanın Hamas müzakerecileri ile arabulucu ülkeler ve ilgili kurul arasında imzalandığını bildirdi.

Ancak haberde, "İsrail'deki bir makamın" yayımladığı açıklamada silah bırakma teklifinin Kudüs'ün taleplerini karşılamadığının belirtildiği ifade edildi.

İsrail medyası, günün erken saatlerinde ülkenin Hamas ile görüşülen bir anlaşmaya karşı çıktığını bildirmişti.

Bir ABD'li yetkili, basına görüşmesinde ABD'nin, İsrail'in Gazze'den çekilmeyi kabul edeceği konusunda ne kadar umutlu olduğunun sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"İsrail'den, başlangıçta kabul etmiş olduğu 20 maddelik plana onay vermesi dışında herhangi bir şey yapmasını istemiyoruz. Bu nedenle plana bağlı kalacaklarından oldukça eminiz."

Anlaşmanın detayları neler?

BBC, Hamas'ın silah bırakmasını, İsrail ordusunun kademeli olarak çekilmesine ve uluslararası bir istikrar gücü tarafından desteklenen yeni bir Filistin geçiş otoritesinin konuşlandırılmasına bağlayan dört sayfalık yol haritasının metnine ulaştı.

ABD'li yetkililer, planın kasıtlı olarak "sıfır güven" ilkesi üzerine ve Hamas ya da İsrail'den hiçbirinin karşı taraf taahhütlerini yerine getirmeden bir sonraki aşamaya geçmeyeceğinin teyidiyle oluşturulduğunu söyledi.

Yetkililer, Gazze'deki daha küçük grupların önce silah bırakacağını, ardından Hamas'ın tüneller, silah depoları ve üretim tesislerinden oluşan, kendi ifadeleriyle devlet benzeri askeri altyapısını, tasfiye etmeye başlayacağını belirtti.

Yetkililer, bunun önemli ölçüde daha uzun zaman alacak bir süreç olacağını da kabul etti.

Yol haritasının aşamaları tamamlandıktan sonra yeni bir Filistin otoritesi Gazze'deki silahlar üzerinde tam kontrol sahibi olacak.