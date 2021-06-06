Barikatların yeniden açılmasının üçüncü gününde, kuzeye 4 bin 180, güneye 3 bin 255 geçiş oldu.

Kıbrıslı Rumların barikatlardan adanın kuzeyine geçişi yoğunlaştı, Türk Lirası’nın değer kaybıyla birlikte tahmin edildiği gibi “kur ekonomisi” öne çıktı.

Yeni dönemin 3’üncü gününde 7 bin 435 karşılıklı geçiş gerçekleşti.

00:00 - 18:00 arasındaki polis verilerine göre en fazla geçiş Ay Demet / Metehan’da oldu.

Geçişlerde diğer ülkelerden kuzeye gelen turist sayısı 1.068 oldu.

2.424 Kıbrıslı Rum kuzeye, 969 Kıbrıslı Türk güneye geçti.