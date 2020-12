Yeni bir ‘casino’ izni daha

Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti – Yeni Doğuş Partisi Azınlık Hükümeti, Başbakan Ersan Saner başkanlığında ilk kararlarından birinde “yeni casino (kumarhane) izni” verdi.

E.S.(K-I)23-2020 numaralı kararla ÇAM TOUR LEISURE AND DEVELOPMENT CO. LTD.'e şans oyunu salonu izni ve salon ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Gönyeli kavşağında tamamlanan Concorde Tower otelin projesi döneminde “ön izin” alındığı, tesisin tamamlanması ile iznin verildiği öğrenildi.

Yenidüzen’in Casino İşletmecileri Birliği’nden aldığı bilgiye göre adanın kuzeyinde bu izinle birlikte “faal lisansa” sahip 35 casino yer alıyor.



6.5 milyon TL ödeme iddiası

Casino İşletmecileri Birliği, faal lisansa sahip işletmelerin, dün Maliye’ye, toplamda 26 milyon Euro yıllık ‘ruhsat harcı’ karşılığı olan meblağın dört birine denk gelen 6.5 milyon Euro’yu ödediğini açıkladı.

25 Aralık 2020 tarihli karar ‘Resmi Gazete’ye şöyle yansıdı:

KARAR SAYISI: E.S.(K-I)23-2020 ÇAM TOUR LEISURE AND DEVELOPMENT CO. L TD.'YE ŞANS OYUNU SALONU İZNİ VE SALON RUHSAT! VERİLMESİ (Önerge No: 1395/2020) (M.B.)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası'nın 6'ncı, 7'nci ve 8'inci maddelerinin şartlarını yerine getirerek Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine müracatta bulunan, Çam Tour Leisure and Development Co. Ltd.'ye, Koçan Numarası: Yeni 8784, Pafta/Harita: S30.C.02.D.3.B, Parsel Numarası: 16, Blok: 334 üzerine inşa ettiği Concorde Tower adlı tesisi için Şans Oyunu Salonu İzni ve söz konusu Otel'de geçerli olmak üzere işbu karar tarihi itibari ile 3 (üç) yıllık Şans Oyunu Salonu Ruhsatı verilmesine karar verdi.