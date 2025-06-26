“Nereden buldun diye sormak hayati öneme sahiptir”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mal beyanını güncellediğini duyurdu. Özersay, 10 yıl önce siyasete atıldığı günden bu yana mal varlığıyla ilgili kamuoyuna şeffaf bilgi vermeyi sürdürdüğünü belirterek, araç değişikliği nedeniyle beyanında güncelleme yaptığını söyledi.

Özersay, “Son 2,5 yıldır kullandığım elektrikli Nissan Leaf aracımı verip yine Nissan marka (Kicks) hibrit araç satın aldım. Bu kadar sürede ülkede elektrikli araçları şarj edebilecek altyapı konusunda bir arpa boyu yol alınmadığı için, uzun mesafe yapan biri olarak bu değişiklik ihtiyaçtan öte bir zorunluluktu” dedi.

Milletvekili ve bakanların mal beyanında bulunmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Özersay, geçmişte HP’nin bu konuda yaptığı girişimler sonucunda bazı milletvekillerinin yasaya uygun beyan vermediğinin ortaya çıktığını anımsattı. Bu durumun ardından Başsavcılığa ve polise başvurduklarını dile getiren Özersay, “Başsavcılığın polise yazılı talebiyle bu konuda bir polis soruşturması da başlatılmıştı. Geçtiğimiz hafta soruşturmanın hangi aşamada olduğunu bilgi edinme hakkı çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğü’ne sorduk. Bugünlerde alacağımız yanıtı kamuoyu ile de paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Özersay, “Zamanında hükümetteyken hazırladığımız ‘Nereden Buldun Yasası’ konusunda diğer siyasi partiler oyalamayıp gerçekten destek vermiş olsalardı, bugün bu denetimler çok daha hızlı ve etkili yapılabilirdi” dedi. Mevcut yasanın da bu denetimi mümkün kıldığını belirten Özersay, Meclis Başkanlığı’nın bu beyanları yalnızca zarfa koyup saklayıp saklamadığının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Özersay, “Siyasette yolsuzlukların ve sebepsiz zenginleşmenin önlenmesinde özellikle ‘nereden buldun’ sorusunun sorulabilmesi, vekil ve bakan konumuna gelenlerin bu soruya yanıt vermesi ve hesap verebilmesi hayati öneme sahiptir” dedi.