YDÜ'de 780 öğrenci kep attı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yaklaşık 3 bin öğrencisini mezun ettiği 2024-2025 Bahar Dönemi Mezuniyet Şöleni’nin, ikinci akşamında 780 mezun daha kep attı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanı, ikinci günde de gurur dolu anlara sahne oldu. Yakın Doğu Üniversitesi’nin; İktisadi İdari Bilimler, Mimarlık, Spor Bilimleri, Turizm, Yapay Zeka ve Bilişim Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Enstitüsünde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 780 mezun keplerini attı.

Tören, NEU Event Park’ta düzenledi.

Törenin açılış konuşmalarını; Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ yaptı.

Törende ayrıca; Türkçe programdan mezun öğrenciler adına Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezunu Sude Şener duygularını dile getirirken, yabancı öğrenciler adına ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Zainab Ayub Ali Haji Suleman birer konuşma yaptı.

Törende Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX’ın da video mesajı yayımlandı. Öğrencilere seslenen Prof. DUX; “Mezuniyet, tamamlanmış bir sürecin gurur nişanesi ve geleceğe uzanan yeni bir başlangıcın ilk adımıdır. Sizler, kuramsal bilgi ile uygulamayı başarıyla birleştirdiniz. Sizleri yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki ana bilim dallarında doktora eğitimini tamamlayan mezunlara belgelerini takdim etti. Fakültelerini derece ile bitiren mezunlar ise madalyalarını Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile rektör yardımcılarının elinden aldı.

Vakıflar Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan, Zorlu Töre, Milli Arşiv Kurucu Müdürü Mustafa Haşim Altan ile Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı’nın da katıldığı törende mezunlar diplomalarını fakülte dekanları ve hocalarının ellerinden aldı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yakın Doğu Üniversitesi, mezunlarını yolcu eden değil, yaşam boyu yanlarında yürüyen bir kurumdur.”

“Bir başarıya tanıklık etmek ve o başarıyı mümkün kılanlarla aynı çatı altında bu mutluluğu paylaşmak her zaman tarifsiz bir duygudur” diyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece bir yükseköğretim kurumu değil, aynı zamanda bir değerler bütünü ve büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, yaklaşık yarım asırlık yolculukla Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın saygın bilim merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Prof. Dr. Günsel, “Bu başarıyı sadece istatistiklerle değil, uluslararası sıralamalarda da görüyoruz. Times Higher Education 2025 Etki Sıralaması’nda dünya 43’üncülüğü, U.S. News & World Report’ta Kıbrıs’ın en iyisi ve Türk üniversiteleri arasında altıncı sırada yer almak, birlikte yürüdüğümüz yolun doğruluğunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını mezunlara seslenerek tamamlayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi, mezunlarını yolcu eden değil, yaşam boyu yanlarında yürüyen bir kurumdur. İçinizdeki merakı, cesareti ve nezaketi asla kaybetmeyin. Hayalleriniz büyük, yolunuz açık olsun” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Yolunuz açık, vicdanınız güçlü, hafızanız berrak olsun.”

Mezuniyetin öğrenciler için bir dönüm noktası olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bugünün sadece bir tarihten ibaret olmadığının da altını çizdi. Antik Yunan’da zamanı ifade eden ‘Kronos’ ve ‘Kairos’ olmak üzere iki farklı kavramdan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kronos; zamanı niceliksel olarak ölçen, çizgisel ilerleyen, mekanik zamandır. Kairos ise ‘doğru an’dır. Nitelikli zaman. Fırsatın zamanı. Bir şeyin gerçekten değiştiği, dönüşümün gerçekleştiği andır. Kairos ise bir şeyin gerçekten değiştiği ve dönüşümün gerçekleştiği andır. Kairos’unuzu kaçırmayın” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü’nün, sadece bilim üretim alanı değil, aynı zamanda sanatsal farkındalığın ve etik duruşun da sergilendiği bir kampüs olduğunu belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bugün bu kampüsten ayrılıyorsunuz. Ancak bu bir veda değil. Yakın Doğu Üniversitesi; düşünme biçiminizde, kararlarınızda ve insanlara yaklaşımınızda yaşamaya devam edecek. Yolunuz açık, vicdanınız güçlü, hafızanız berrak olsun” ifadelerini kullandı.

“Sadece bilgi değil, bakış açısı da kazandık!”

Yabancı öğrenciler adına duygularını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Zainab Ayub Ali Haji Suleman; farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi’nde ikinci bir aile bulduğunu vurgulayarak, “Burada; dostluklar, deneyimler ve kendimi geliştirecek fırsatlar buldum. Bu üniversite bize sadece bilgi değil, bir bakış açısı da kazandırdı” ifadelerini kullandı. Türkçe programdan mezun öğrenciler adına konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu Sude Şener ise; “Bugün bir mezun olarak buradayım, ama yarın bir acil serviste ya da bir afet bölgesinde insan hayatına dokunan bir sağlık çalışanı olacağım” dedi. Şener, sağlıkçı olmanın bir meslek değil, insanlık görevi olduğunu vurguladı.