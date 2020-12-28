Her şeyi kırdı döktü

Karaoğlanoğlun'da kalmakta olduğu bungalovda birlikte yaşadığı ev arkadaşları yemek pişirmedi gerekçesi ile öfkelenen ve ortalığı birbirine katan zanlı B.T., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis huzurda bulunan zanlının "Kasti Hasar ve KKTC'de İkamet izinsiz Bulunmak" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 22 Aralık tarihinde Karaoğlanoğlu’nda yemek pişirmediği gerekçesiyle, ev arkadaşlarının vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının daha sonra site içerisindeki toplam değerleri 21 bin 833 TL olan 5 adet sokak aydınlatma lambasını, 4 farklı numaralı bungalovun giriş kapılarını içerisinde ki 1 adet çalışma sandalyesini, 1 adet TV Kumandasını, TV receiver'ını ve merdiven kulesinin alt kısmında bulunan çift cam PVC'den mamul pencereyi hasara uğrattıktan sonra olay yerinden ayrıldığını mahkemeye aktardı.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının alınan derdest emri gereği tutuklandığını ve yapılan muhaceret kontrolünde Eylül 2019 tarihinden itibaren kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca ülkede kaçak kaldığı süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını belirterek ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.