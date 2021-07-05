Yedidalga’da olaylı gece: Bir yaralı, bir tutuklu

Yedidalga’da dün akşam çıkan kavgada silah kullanıldı, bir kişi vurularak yaralandı. 22.40 sıralarında meydana gelen olayda 60 yaşındaki E.A. av tüfeği ile 63 yaşındaki N.T’ye 2 el ateş etti.

N.T olay sırasında baş ve gözünden vuruldu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alındı. E.A ise polis tarafından tutuklandı.

Konuyla ilgili olarak Polis Basın Subaylığı şu açıklamayı yaptı:

04.07.2021 tarihinde saat 22.40 sıralarında Yedidalga’da Şehit Salih Hüseyin Sokak üzerinde E.A. (E-60) aralarında sınır konusunda var olan sorun nedeni ile tasarrufunda bulunan av tüfeği ile N.T’ye (E-63) 2 el ateş etmek suretiyle adı edileni baş ve gözünden yaralayarak adam öldürmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir.

Olay sonrası yaralanan N.T, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.