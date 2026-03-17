“Yazılı basın dağıtım krizi yaşıyor, komisyonlar %50’ye çıktı hükümet acil adım atmalı”

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk yazılı basınını doğrudan etkileyen ciddi bir tehdit bulunduğunu söyledi. Basılı gazetelerin birçok yerleşim yerine ulaşamadığını belirten Özuslu, “İnsanlarımız gazeteye erişemiyor, basılı gazeteler de insanlarımıza erişemiyor” dedi.

Bu durumun temel nedeninin ekonomik koşullar olduğunu ifade eden Özuslu, yaklaşık iki yıl önce Türkiye’den gelen birçok derginin artan maliyetler nedeniyle Kıbrıs’ta dağıtımdan çekildiğini hatırlattı. Navlun ve bayi dağıtım ücretlerindeki artışın dağıtımı tek bir şirket için de kârsız hale getirdiğini belirten Özuslu, bu süreçte yerel basının daha yüksek komisyon ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Dağıtımın tek bir şirket tarafından yapılmasının maliyetleri artırdığını vurgulayan Özuslu, “Önce yüzde 11 olan komisyon miktarı, artarak yüzde 50’ye çıktı” dedi. Gazeteciler Cemiyeti’nin de bu konuda girişimde bulunduğunu belirten Özuslu, Başbakan’dan randevu talep edildiğini ve gazetelerin dağıtımı için acil tedbir gerektiğini ifade etti.

Yazılı basının zaten ciddi ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini kaydeden Özuslu, kağıt, baskı ve dağıtım maliyetlerinin gazeteleri zarar eder hale getirdiğini söyledi. “Basının yığınla sorunu var, yazılı basının yığınla sorunu var” diyen Özuslu, mevcut zararların daha da arttığını belirtti.

Özuslu, hükümete çağrıda bulunarak, konunun tüm paydaşlarla birlikte ele alınması ve çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.