'Yayılma gücü yüksek ancak daha tehlikeli değil'

Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü yeni tür korona virüsün yayılma gücünün yüksek olduğunu, ancak daha tehlikeli sonuçlar ürettiği yönünde bir veri ortaya çıkmadığını açıkladı.

Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü yeni tür korona virüsün toplum arasında yayılıp yayılmadığını belirlemek amacıyla adanın güneyinde son dönemde hastalananlara daha fazla test yapılacağını açıkladı. Bu testlerin sonuçları en geç yarın belli olacak.

Enstitü, 6-20 Aralık 2020 tarihleri arasında Britanya’dan adaya gelen 12 örnek testte SARS-CoV-2, VOC 202012/01 izine rastlandığını açıkladı.

Moleküler Viroloji Enstitüsü Yöneticisi Profesör Christina Christodoulou, Kıbrıs Haber Ajansı'na Aralık ayının son haftasında olumlu vaka olarak açıklanan rast gele 24 örneğe test yapıldığını açıkladı.

Christodoulou, bilim insanlarının yeni virüsün bilinen virüsten daha tehlikeli olmadığını teyit ettiklerini bu nedenle endişeye neden olmadığını dile getirdi.

Christodoulou, yeni virüsün yayılma gücünün daha büyük olduğunun teyit edildiğini ancak panik için bir neden olmadığını söyledi. Buna rağmen korunma tedbirlerinin artırılması ve yaşam şeklinin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.