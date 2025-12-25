“Yaşananlar bir hukuk sorunudur”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) yaşananların bir yönetim tercihi değil hukuk sorunu olduğunu dile getirdi.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun, DAÜ Kuruluş Yasası’nı iki kez yok saydığını ve bunu Bakanlar Kurulu eliyle Resmi Gazete’ye taşıdığını belirtti.

“Bir üniversiteyi yöneticisiz bırakılabileceğini düşünen bu anlayış, devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır” diyen Maviş, “Cumhurbaşkanı’nın açık uyarılarına rağmen aynı hatada ısrar edilmesi, hatadan değil hukuksuzlukta ısrardan söz edilmesi gerektiğini göstermektedir” ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nın (DAÜ-SEN) bu süreçte hukuku, yasayı ve kurumsal aklı savunan duruşunun meşru olduğunu savunan Maviş, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanının dirayeti ve kamu bilgisi de bize, Sn. Tatar döneminde liyakata ve gerekçeye bağlı olmadan yapılan tüm atama ve görevden alınmaların bir fiyasko olduğunu göstermektedir.

Bu fiyasko iki şekilde önümüze çıkıyor. Birincisi Bakanların işini yapmayan, yolunu açmayan, isteklerini meşru bulmayan bürokratların kamudan hükümet eliyle uzaklaştırılması, ikincisi de Bakanların her isteğini yapanların yargı huzuruna çıkmasıdır.”

Hukuksuz talimatlara uymamanın suç değil, kamusal görev olduğunu belirten Maviş, DAÜ-SEN’in yanında olduklarını, hesap vermesi gerekenlerin yasayı uygulayanlar değil, yasayı hiçe sayanlar olduğunu kaydetti.