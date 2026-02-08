Sendika ile şirket Pazartesi Çalışma Bakanlığı'nda görüşüyor

Ektam Kıbrıs Ltd. bünyesinde çalışan emekçilerin başlattığı grev devam ediyor. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Emek-İş Sendikası, 6 Şubat itibarıyla başlatılan 24 saatlik grevin 9 Şubat Pazartesi günü de fabrika önünde sürdürüleceğini açıkladı.

DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali tarafından yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın girişimleriyle uzlaşı aramak amacıyla 9 Şubat Pazartesi günü saat 09.00’da Bakanlıkta bir toplantı yapılacağı bildirildi. Toplantıya Sendika Yönetim Kurulu ile Ektam Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu’nun katılacağı belirtildi.

Kolozali, sendikanın sürecin başından bu yana olduğu gibi yapıcı bir tutumla her türlü diyaloğa ve çözüm arayışına katkı koymaya hazır olduğunu vurgularken, taleplerinin net ve açık olduğunu ifade etti. Açıklamada, sendikaya üye olmanın anayasal bir hak olduğu, iş yasalarına uymanın her işveren için zorunlu olduğu, grev ilan edilmişken çalışanların işten durdurulamayacağı ve yerlerine başka kişilerin getirilemeyeceği hatırlatıldı. Toplu iş sözleşmesi hakkının derhal görüşülmesi gerektiği de vurgulandı.

DEV-İŞ, bu haklar elde edilene kadar grevin süreceğini, gerekirse süresiz grev dahil olmak üzere tüm yasal hakların kullanılacağını kamuoyuna duyurdu.

Sendika tarafından yapılan resmi açıklamada ise, Pazartesi günü Bakanlıkta gerçekleştirilecek toplantının ardından sonuçların ve izlenecek yol haritasının kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.