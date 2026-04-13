“Yasalar komiteye çekilmeli ve seçim tarihi açıklanmalı”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nun toplanmamasına tepki gösterdi. İncirli, yaşanan sürecin sorumlusunun hükümet olduğunu belirterek, yapılması gerekenin yasaları komiteye göndermek ve seçim tarihinin açıklaması olduğunu vurguladı.

Sıla Usar İncirli, “Yasaları komiteye geri çekip istişare sürecini başlatmalılar. Ama bunlar da yetmez. Seçim tarihi açıklanmalıdır.” dedi.

“Pazartesi’nin ülke siyasetindeki önemi meclisin toplanmasıdır. Biz CTP grubu olarak tam kadro meclisteyiz. Bugün olması gereken Genel Kurul’un açılması ve yasama faaliyetlerinin yürütülmesiydi.” ifadelerini kullanan İncirli, hafta sonu yapılan açıklamaya da tepki gösterdi.

“Hafta sonu Başbakan’dan ne anlama geldiği bilinmeyen bir açıklama geldi başbakandan. Bunu okuyan herkes bu gerilimi hükümet yaratmadı da başkaları yarattı gibi. Hakikat bu değil. Hepimiz bu süreci beraber yaşadık. İşin en başından büyük yanlışlıklar yapıldı, halkın iradesine pozisyon aldı.” diyen İncirli, “Tüm yaşananların sorumlusu da hükümettedir.” ifadelerini kullandı.

İnccirli, “Açılması gereken bir günde Meclis Genel Kurulu açılmıyor, bütün yasalar havada kalmış bir vaziyete ve hala belirsiz bir durum var.” diyen İncirli, “Zannetmesinler ki bu işi soğutacaklar ve toplumsal muhalefetin kararlığı ortadan kalkacak. Bu işin daha fazla belirsizlikte kalması ülkeye çok şey kaybettirdi ve uzaması da çok şey kaybettirecek.” ifadelerini kullandı.

“En başından beri söylediğimiz net. İstişare ve diyalog yolunu açın dedik. Yapacaklarını söylüyorlar göreceğiz bakalım.” dedi.