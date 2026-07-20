Yarın ve çarşamba sabahı yer yer sis bekleniyor

Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre yarın ve çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve çarşamba günü açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, perşembe günü açık ve az bulutlu ve haftanın geri kalanında ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, cuma ve cumartesi günleri ise yer yer kuvvetli olarak esecek