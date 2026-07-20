Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 930'a yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 930'a çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, ülkede 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında, doğrulanmış vaka sayısı 2 bin 344 olarak kaydedildi.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 930'a yükselirken, vaka-ölüm oranı yaklaşık yüzde 40 olarak hesaplandı.

Yetkililer, vakaların büyük bölümünün ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde görüldüğünü, güvenlik sorunları ve temaslı kişilerin takibinde yaşanan güçlüklerin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını belirtti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), KDC'de görülen Bundibugyo türü Ebola virüsüne karşı onaylanmış bir aşının bulunmadığını, bu nedenle erken teşhis, temaslı takibi ve destekleyici tedavinin salgınla mücadelede büyük önem taşıdığını vurguluyor.