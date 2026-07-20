“Kıbrıs’ta iki devletin varlığına dayanan bir işbirliği zemini oluşturulmalı”

Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesinin 52’nci yılında Lefkoşa’da düzenlenen törende konuşan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Aynı sonuçsuz tartışmalarla daha fazla zaman kaybetmek istemediklerini” söyledi, “Kıbrıs’ta iki devletin varlığına dayanan bir işbirliği zemini oluşturulması gerektiğini” ifade etti.

Yılmaz, böylesi bir zeminin “bölgesel barışa önemli katkı sağlayacağını” savunarak, “Çözümün yolu iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünden geçmektedir” iddiasında bulundu.

Törende konuşan Yılmaz, “Siyasi eşitlik temelinde kurulan ortaklığı bozan ve iki halk arasına düşmanlık tohumları elen tarafın, hiçbir zaman Kıbrıs Türk tarafı olmadığını” söyledi.

Yılmaz, “Adanın tamamına sahip olma girişimleri, askeri harekatla engellenmiştir” dedi.

Adadaki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varlığının, hem Kıbrıs hem de Doğu Akdeniz’deki barışa katkı koyduğunu söyleyen Yılmaz, açıklamasının devamında “Kıbrıs’ı yeni askeri oluşumların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin faaliyetlerini son derece yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Müzakere süreçlerinin, Kıbrıs Rum tarafının yönetim ve zenginlikleri paylaşmaya, Kıbrıslı Türkleri eşit ortak olarak kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle sonuçsuz kaldığını söyleyen Yılmaz, “Aynı sonuçsuz tartışmalarla daha fazla zaman kaybetmek istemiyoruz” dedi.

Yılmaz, “Kıbrıs’ta iki ayrı halkın, iki ayrı demokrasinin ve iki devletin varlığına dayanan bir işbirliği zemini oluşturulması bölgesel barışa önemli katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Çözümün yolu iki devletin egemen eşitliğinden, eşit uluslararası statüsünden geçmektedir” dedi.