Cevdet Yılmaz, adaya geldi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin 1974 yılında adaya yaptığı askeri müdahalenin 52. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerine katılmak üzere Kıbrıs’ın kuzeyine geldi.

Ercan Havaalanı'na 14.30 sıralarında varan Yılmaz'ı, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bazı bakanlar karşıladı.

Yılmaz saat 17.30'da Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki törene ardından saat 18.00'de Dr. Fazıl Küçük Bulvarındaki resmi geçide katılacak.