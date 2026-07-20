Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'nin 1974 yılında adaya yaptığı askeri müdahalenin 52'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının hiçbir koşulda eşitlikten, güvenlikten ve adadaki haklarından vazgeçmeyeceğini belirterek, çözüm iradesini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşanan acıları unutmadığını ancak çocuklarının geleceği için iyi niyetle çözüm arayışını sürdürdüğünü söyleyen Erhürman, "Bu halk hiçbir koşulda azınlık olmayı kabul etmeyecektir. Bu halk hiçbir koşulda çocuklarının dünyayla buluşmasının engellenmesine, dünyadan izole edilmesine razı değildir, olmayacaktır" dedi.

"Çözüm ister gibi görünmeyi değil, çözümü istiyoruz"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Bir daha deneyeceksek bu defa farklı olmalı" sözünü hatırlatan Erhürman, yeni bir müzakere sürecinin geçmişteki hatalardan ders çıkarılarak yürütülmesi gerektiğini belirtti.

"Çözüm ister gibi görünmeyi değil, çözümü istiyoruz" diyen Erhürman, "Gelin önce güveni artıracak ciddi bazı adımlar atalım, sonra oyun başlamadan oyunun kurallarını belirleyelim. Yeni bir hayal kırıklığına yol açmayalım" ifadelerini kullandı.

Erhürman, "Artık müzakere olsun diye müzakere, 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz" diyerek, hedeflerinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak olduğunu söyledi.

"Çözümsüzlüğün faturası halkımıza ödetilemez"

İzolasyonlar ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda karşılaştığı engellere de değinen Erhürman, çözümsüzlüğün bedelinin halka yüklenmesini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Erhürman, "Kimse bizden, çözümsüzlüğün faturasının halkımıza, çocuklarımıza ödetilmesini kabul etmemizi beklemesin" diyerek, sporcuların, bilim insanlarının, sanatçıların ve çocukların haklarının belirsiz bir geleceğe ertelenemeyeceğini ifade etti.

Mülkiyet davalarıyla ilgili de konuşan Erhürman, çözülemeyen mülkiyet sorununun bedelinin bireylere hürriyeti bağlayıcı cezalarla yüklenmeye çalışılmasına sessiz kalmayacaklarını söyledi.

"Bu memleketten çok daha iyisi olur"

İç meseleleri de değerlendiren Erhürman, ülkenin potansiyeline güvendiğini belirterek, "Hayatım boyunca 'Bu memleketten bir şey olmaz' diyenlerden olmadım" dedi.

Kıbrıs Türk halkının çok daha zor koşullarda varlığını sürdürdüğünü hatırlatan Erhürman, "Adaleti, liyakati öne çıkararak ve çok çalışarak varlığımızı çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağımızdan zerre şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Buradan, bütün dünya duysun diye bir kez daha dillendiriyorum. Kıbrıs Türk halkı olarak biz, bu adada hep vardık, bugün varız, yarın da çok daha güçlü bir şekilde var olmaya devam edeceğiz.” dedi.