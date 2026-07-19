Kıbrıs Cumhuriyeti nüfus artışı hızında AB ülkeleri arasında ikinci sırada
Eurostat verilerine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti AB ülkelerinin nüfus artış hızında Malta’nın ardından ikinci sırada yer aldı.
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Eurostat verilerine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti AB ülkelerinin nüfus artış hızında Malta’nın ardından ikinci sırada yer aldı.
Fileleftheros gazetesi, Eurostat verilerine dayandırarak verdiği haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2025 yılında nüfus artış oranında AB ülkeleri arasında ikinci sırayı aldığını yazdı.
Gazete, adanın güneyinde “Her 1000 kişiye 13,7 oranında artış” kaydedildiğini belirtirken, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti nüfusunun 996 bin 600 kişi olarak kayda geçtiğini aktardı.
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