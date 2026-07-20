Kıbrıs'ın güneyinde yarın için orman yangını riskinde kırmızı alarm

Kıbrıs'ın güneyinde Orman Dairesi, yarın için orman yangını riskinin en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek kırmızı alarm ilan etti.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, hava koşullarının yangınların kısa sürede hızla yayılmasına elverişli olması nedeniyle vatandaşlardan açık alanlarda son derece dikkatli olmaları ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları istendi.

Açıklamada, ateş yakmanın ağır yaptırımlar öngören bir suç olduğu hatırlatılırken, duman veya yangın görülmesi halinde Orman Dairesi'nin 1407 numaralı hattına ya da itfaiyenin 112 acil hattına derhal ihbarda bulunulması çağrısı yapıldı.

Uyarının, pazar günü Pirga'da çıkan ve yaklaşık 30 hektarlık çam ormanı ile tarım arazisinin yanmasına neden olan büyük yangının kontrol altına alınmasının ardından yapıldığı belirtildi.