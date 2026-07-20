“Süreç Türkiye'nin tutumuna bağlı”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin Kıbrıs’a askeri müdahalesinin 52'nci yıl dönümünde Lefkoşa'daki Makedonitissa Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katılarak Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in girişimi kapsamında bu yaz düzenlenebilecek genişletilmiş Kıbrıs toplantısına katılmaya hazır olduklarını belirterek, "Biz hazırız. Hazır olduğumuzu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettik. Ancak her şey Türkiye'nin vereceği tepkiye bağlı" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin ve Avrupa Birliği'nin yürüttüğü temasların sürdüğünü ifade eden Hristodulidis, AB'nin son dönemde daha etkin bir rol üstlendiğini belirtti.

Guterres'in mart ayından bu yana önemli bir diplomatik girişim başlattığını belirten Hristodulidis, bu sürecin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetiyle yapılan görüşmeler temelinde şekillendiğini ifade ederke, "Bu çabaların sahaya yansımasını görmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye üzerinde son dönemde baskının artıp artmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Hristodulidis, bunun bir "baskı meselesi" olmadığını söyledi.

Holguin'in yeniden Kıbrıs'a gelmeden önce Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin adaya yapacağı ziyarette olumlu açıklamalar yapılmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun Kıbrıs'ı ziyaret edebileceğini de söyleyen Hristodulidis, Avrupa Birliği'nin sürece artan katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

AB'nin iki açıdan belirleyici olduğunu dile getiren Hristodulidis, Türkiye'nin önem verdiği AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemenin Kıbrıs sorununda somut gelişmelere bağlı olması gerektiğini iddia etti. Ayrıca olası bir çözümün Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu olması gerektiğini belirterek, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin çözüm sonrasında da AB üyesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Erdoğan'ın bu yıl 20 Temmuz törenleri için Kıbrıs’ın kuzeyine gelmemesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Hristodulidis, bunun herhangi bir değişiklik yaratmadığını kaydetti.

Erdoğan'ın yerine Türkiye'yi muhtemelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya bir bakanın temsil edeceğini belirten Hristodulidis, "Ancak bu durum Türkiye'nin 52 yıldır Kıbrıs'ta işlediğini iddia ettiğimiz suçu değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

20 Temmuz'un Kıbrıslı Rumlar için zor bir gün olduğunu söyleyen Hristodulidis, Makedonitissa Anıt Mezarlığı'nda ve adanın farklı bölgelerinde hayatını kaybedenlerin ülke yönetimine sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Hristodulidis, yönetim olarak öncelikli hedeflerinin "işgalin sona ermesi, ülkenin özgürleşmesi ve yeniden birleşmesi" olduğunu kaydederek, bu doğrultuda belirli bir plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.