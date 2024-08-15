Yaralama ve ciddi darp; 1 tutuklu

İskele’de dün 20.30 sıralarında Ü.U (E-40) kalmakta olduğu lojmanda, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı C.O’nun (E-43) başına, tasarrufunda bulundurduğu keser ile vurarak ciddi şekilde darp ederek yaraladı.

Olayda yaralanan C.O’nun kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu bildirilirken, Ü.U tutuklandı.

Karoğlanoğlu’nda uyuşturucu; 1 tutuklu…

Karaoğlanoğlu’nda dün 17.40 sıralarında B.K’nin (E-30) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 120 gram hintkeneviri ve yaklaşık bir gram kokain bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Alkollü sürücünün aracında silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklu

Girne’de dün 20.30 sıralarında Sertaç Sevim Kalebey Sokak’ta Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü M.Ö’nün (E-24) 239 mlgr alkollü içki tesiri altında tespit edilmesinin ardından kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada bir 9 mm tabanca ve 12 canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan V.A (E-23) tutuklandı.

Hırsızlık ve sahtekârlıkla para temini; 2 tutuklu

Alayköy'de 11 Ağustos 03.15 sıralarında yapım aşamasında olan yem fabrikasının avlusuna giren H.Ö (E-31) ve A.K (E-35) 200 metre uzunluğundaki trafo elektrik kablosunu çalıp, Aydınköy'de faaliyet gösteren hurdacıya 114 bin TL karşılığında sattığı tespit edildi. Bahse konu şahısları tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yoğun bakımda…

Yedidalga’da dün 06.00 sıralarında denize giren Ozan Kaykuni (E-22) boğulma tehlikesi geçirdi. Kaykuni daha sonra kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Nöroloji Yoğun Bakım servisinde gözlem altına alındı.

Sarhoş olup rahatsızlık yaratan şahıs tutuklandı

Girne’de dün gece 01.00 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi'nde 436 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş halde bulunan B.S (E-25), bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Ötüken’de iş kazası…

Ötüken’de dün 09.00 sırasında bir inşaat şirketine ait şantiyede çalışan Mehmet Özbek (E-50), iskele üzerinden kalas uzattığı esnada dengesini kaybederek üç metre yüksekten beton zemine düştü. Bahse konu şahıs, kendi imkanlarıyla gitmiş olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde her iki ayağının topuk kısımlarında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma sürüyor.

İkamet izni olmayan bir kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.