YAKIT BİTTİ!

Ertuğrul SENOVA

“Üretim yetersizliğinden kaynaklı” olduğunu açıkladığı elektrik kesintilerine gece yarısı yapılan ‘beklenmedik’ bir duyuruyla devam eden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bu sabah yaptığı duyuruda ise ülke genelindeki kesintileri “1’er saatten; 2’şer saate” çıkarttığını açıkladı.

Vatandaşın sosyal medyadan isyan ettiği kesintilerin, kurumun açıkladığı saatlerden daha uzun sürdüğü ifade edilirken, sorunun AKSA ve akaryakıt eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi.

Direl: Gece yarısı yaşanan kesintinin sebebi AKSA, sabahkinin ise akaryakıt

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Genel Müdür Vekili Kamil Direl, gece yarısı yaşanan kesintinin AKSA’dan kaynaklı olduğunu belirtirken, bu sabah itibariyle başlayan kesintilerin akaryakıt sıkıntısından dolayı meydana geldiğini ifade etti.

“AKSA, kurumdan daha fazla üretim yapar noktaya geldi, bu nedenle jeneratörlere bakım yapıldı”

Direl, elektrik üretiminin arttığını, AKSA’nın kurumdan daha fazla üretim yapar noktaya geldiğini, bu nedenle dün gece şirketin jeneratörlerine bakım yapıldığını ve kesintinin yaşandığını söyledi.

“Akaryakıt 3-5 gün içinde gelecek, gelene kadar kesintiler devam edecek”

Bu sabah itibariyle yaşanan kesintilerin ise akaryakıt yetersizliğinden kaynaklandığını aktaran Direl, Bakanlar Kurulu’nun yakıt teminine ilişkin Yasa Gücünde Kararname yayınladığını, yakıtın 3 ila 5 gün içerisinde ülkeye gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Direl, soru üzerine “akaryakıt gelene kadar kesintilerin devam edeceğini” de belirtti.

Hükümet, kamu ihale yasasını “çiğneyerek” yakıt getiriyor

Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de “KIB-TEK’in yapacağı akaryakıt alımlarında (akaryakıt ve deniz taşımacılığı) kamu ihale yasası kurallarının altı aylık bir süre için uygulanmamasına ilişkin yasa gücünde kararname” yayımlamış durumda.

“Talep ettik, bulamadık”

Kararnameye göre, “temin edilecek yakıtın talep edilmesine rağmen bulunamadığı” ifade ediliyor.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre hükümet bu kapsamda, İçkale Sosyal Hizmetler Taş. İnş. Gıda Tur. Oto San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Alkagesta Ltd. isimli şirketlerden yakıt temin edilmesine karar verdi.

Elektrikte kesintiler arttı!