Erhürman, Türkiye Memur-Sen, KIBTES ve Eğitim-Bir-Sen’den oluşan heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Memur-Sen, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) ve Eğitimciler Birliği Sendikası'ndan (Eğitim-Bir-Sen) oluşan heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erhürman’a hediye takdiminde bulunuldu.