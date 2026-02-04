Erhürman, Türkiye Memur-Sen, KIBTES ve Eğitim-Bir-Sen’den oluşan heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Memur-Sen, KIBTES ve Eğitim-Bir-Sen’den oluşan heyeti kabul ederek görüştü.
A+A-
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Memur-Sen, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) ve Eğitimciler Birliği Sendikası'ndan (Eğitim-Bir-Sen) oluşan heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erhürman’a hediye takdiminde bulunuldu.
Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Etiketler : tufan erhürman, KIBTES, Türkiye Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen