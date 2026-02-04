Hanehalkı Bütçe Anket çalışmaları Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi sınırları içerisinde devam ediyor
İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bütçe Anket çalışmalarının Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi sınırları içerisinde devam ettiğini bildirdi.
İstatistik Kurumu, “Hanehalkı Bütçe Anketi” projesi kapsamında başlattığı adres güncelleme çalışmalarını Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi sınırları içerisinde sürdürüyor.
İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, bugün başlayan çalışmaların; Akıncılar, Bahçelievler, Balıkesir, Başpınar, Beyköy, Camialtı, Cihangir, Çukurova, Demirhan, Dilekkaya, Düzova, Erdemli, Gaziköy, Gökhan, Kalavaç, Kırıkkale, Mehmetçik, Meriç, Minareliköy, Saray, Tepebaşı, Yeniceköy ve Yiğitler'de devam edeceği belirtildi.
