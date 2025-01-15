Önümüzdeki günlerde hava açık az bulutlu; hava sıcaklığı ise 18-21 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 16-22 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre belirtilen sürede yağmur beklenmiyor.

Ülke yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli, periyodun son günlerinde ise alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisinde kalacak.

Rüzgâr ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, cuma günü ise kuzey ve doğu yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek.