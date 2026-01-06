YENİDÜZEN

Kamuda yetkili beş sendika KTAMS, KAMU-İŞ, KAMU-SEN, KTÖS ve KTOEÖS, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” sloganıyla Gönyeli Çemberi’nde bir araya gelerek Başbakanlık binası önüne yürüyüş başlattı. Yürüyüş sırasında “Hükümet istifa” sloganları atılırken, sendikalar ortak taleplerini kamuoyuna duyurmak için Başbakanlık önünde eylem ateşini yaktı.

KAMU-İŞ Başkanı Metin Atan, hükümetin meşruiyetini yitirdiğine işaret ederek, “Gücümüz artarak devam edecek. Hükümetin miadı artık doldu. Hayali bir hükümet var” dedi. Atan, sendikaların siyaset yaptığı yönündeki eleştirileri kabul etmediklerini belirterek, eylem ateşini bugün yaktıklarını, hükümet istifa edene kadar eylemlerin kat be kat devam edeceğini söyledi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise bunun bir başlangıç eylemi olduğunu vurgulayarak, “Adım adım genişleterek büyütülecek bir eylemdir. Susmayacağımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı. Eylem, ülkeyi talimatla yönettiğini iddia edenlerin bir an önce istifa etmesi gerektiğini belirterek, bu dayatmaları kabul etmeyeceklerini ve direnmeye devam edeceklerini söyledi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da ülkede yolsuzluk ve rüşvetin normalleştirildiğini vurgulayarak, bunun bir ahlaki çürüme olduğunu ifade etti. Bengihan, asgari ücretlinin ciddi şekilde yoksullaştığını, alım gücünün eridiğini belirterek, “Ekonomi bir şekilde düzelir ama ahlaki çürüme kolay kolay düzeltilemez” dedi. Başbakanın Meclis’te hukuksuzluğun arttığını kabul ettiğini ancak erken seçime gitmek istemediğini hatırlatan Bengihan, “Ya istifa edeceksiniz ya istifa edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise hükümetin yargılanmamak için iktidarda kaldığını belirterek, “Yolsuzluk yapmışsa bu ülkede başbakan da yardımcısı da yargılanmalı. Yargılanamamak için yasa çıkarıyorlar” dedi. Meclis’e getirilen yasa tasarılarının bu niyeti ortaya koyduğunu söyleyen Maviş, hükümet gidene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu da konuşmasında hükümetin koltuklarını bırakmamak için her yolu denediğini kaydederek, “Altları pis olan koltuktan kalkamaz” dedi. Hayat pahalılığı açıklamalarını da eleştiren Serdaroğlu, sorunun rakamlar değil, şeffaf ve namuslu bir yönetim anlayışı olduğunu vurguladı.

Sendikalar, yapılan açıklamalarda eylemlerin 14’ü ve 21’inde de devam edeceğini, mücadelenin büyüyerek süreceğini ve hükümet istifa edene kadar geri adım atılmayacağını dile getirdi.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan:

“Bu kadar yolsuzluğa rağmen hâlâ koltuklarında oturuyorlar”

KAMU-İŞ Başkanı Metin Atan, eylemde yaptığı açıklamada, “Gücümüz artarak devam edecek. Hükümetin miadı artık doldu. Hayali bir hükümet var. Başbakan bile Meclis’te ‘Hukuksuzluk var ama istifa etmeyeceğiz’ dediğine göre her şeyi ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Atan, “Biz halkımızın iyi hizmet alması ve iyi yönetilmesi için buradayız. ‘Sendikalar siyaset yapıyor’ söylemini kabul etmiyoruz. Eylem ateşini bugün yakıyoruz. Hükümet istifa edene kadar bu eylemler kat be kat devam edecek. Bu kadar yolsuzluğa rağmen hâlâ koltuklarında oturuyorlar” dedi. Beş sendika olarak eylemleri daha da büyüterek sürdüreceklerini vurgulayan Atan, “Gerekirse istifa edecekler, başka alternatifleri yok. Bu eylemleri sonuna kadar devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Bir an önce istifa etmeleri gerekiyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, eylemde yaptığı açıklamada bunun bir başlangıç eylemi olduğunu vurgulayarak, “Adım adım genişleterek büyütülecek bir eylemdir. Susmayacağımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Toplumsal menfaat için buradayız” dedi.

Eylem, “Talimatla bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler, talimatla orada oturuyorlar. Bir an önce istifa etmeleri gerekmektedir. Bizler bu dayatmaları kabul etmeyeceğiz, buna karşı direnmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Ya seve seve gidersiniz ya da biz sizi göndermesini biliriz”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkede gelinen noktanın ciddi bir ahlaki çürümeye işaret ettiğini söyledi. Bengihan, “Artık tuzun koktuğu günlerden geçmekteyiz. Memlekette yolsuzluğun, rüşvetin ayyuka çıktığı, mahkemelerde yargılandığı günlerdeyiz. Sahte diplomaları yaşadık, işe gitmeden para alanları ve bu para alanları koruyan bu hükümet” ifadelerini kullandı.

Son dört yılda her şeyin mübah hale getirildiğini belirten Bengihan, “Ülkede özellikle son dört yılda yolsuzluğun ve rüşvetin normalleştiği bir dönem yaşattılar bize ve bu kurumlarımıza kadar sirayet etti. Bu ahlaki çürümedir” dedi. Yoksullaşmanın derinleştiğini vurgulayan Bengihan, “Yoksullaştık, özellikle asgari ücretli çok yoksullaştı, alım gücü eridi. Ekonomi bir şekilde düzelir ama ahlaki çürüme kolay kolay düzeltilemez, gelecek nesillere kadar etkisi vardır” şeklinde konuştu.

Ülkenin kurumlarının itibarsızlaştırıldığını dile getiren Bengihan, bunun sorumluluğunun Başbakanlık ve atanan bakanlar ile bürokratlarda olduğunu kaydederek, “Başbakan Meclis kürsüsünde ‘Hukuksuzluğun tavan yaptığını biliyorum’ diyor ama erken seçime gitmek istemiyor. Sen gitmesen de bu ülkenin gaile çeken insanları sizi o koltuktan götürmeyi bilir” ifadelerini kullandı. Bengihan, “Ya istifa edeceksiniz ya istifa edeceksiniz. Ya seve seve gidersiniz ya da biz sizi göndermesini biliriz. Biz bu ülkeyi haramilere ve hırsızlara bırakmayacağız. 14’ünde ve 21’inde bu eylemler, mücadele ateşi büyüyerek yanacak” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Yargılanmamak için yasa çıkarıyorlar”

Maviş, “Her yedikleri rüşvet, yaptıkları her yolsuzluk bu ülkenin geleceğinden çalmaktır. Bir arada olmamız bir çağrıdır. Bu kavga hepimizin kavgasıdır. Bugün hükümette kalma nedenleri yargılanmamaktır” dedi. Ulusal Birlik Partisi, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti’nin hükümeti bir kalkan olarak kullandığını ifade eden Maviş, “Hâlâ ayyuka çıkmış yolsuzluklar olmasına rağmen aynı düzen devam ediyor. Bunu kırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk yapan herkesin yargılanması gerektiğini vurgulayan Maviş, “Bu ülkede yolsuzluk yapmışsa başbakan da yardımcısı da yargılanmalı. Yargılanamamak için yasa çıkarıyorlar. Meclis’e getirdikleri yasa tasarısı bunu ifade ediyor. Niyetleri düzene devam etmek” dedi. Maviş 14 Ocak’ta Hamitköy çemberinde toplanıp Turizm Bakanlığı’na yürüneceğini açıkladı. Maviş, “Hükümet gidene kadar elimizden geleni yapacağız. O koltuklardan gidecekler. Yeter artık, yolsuzluğa son” şeklinde konuştu.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Altları pis olan koltuktan kalkamaz”

Serdaroğlu, “İddialıyım ki o koltuklardan kalkamazlar, kalkmayacaklar da. Kalkmamak için, o koltukları bırakmamak için gerekirse bütün işletmeleri batıracaklar çünkü altları pis. Altları pis olan koltuktan kalkamaz” ifadelerini kullandı. Hükümet ortakları arasındaki erken seçim tartışmalarına da değinen Serdaroğlu, “Erhan Bey Mart, Nisan’da erken seçim çağrısı yapıyor. Ortağı Başbakan diyor ki ‘Seçim yok’. Bize hırsız polis oyunu oynuyorlar. Toplum bunlara doydu artık” dedi.

Hayat pahalılığı açıklamalarına ilişkin yaşadığı bir diyaloğu da aktaran Serdaroğlu, “Hükümetten biri bana dedi ki ‘Nasıl ama hayat pahalılığını 21.66 çıkardık’. Şaşırdım. Hayat pahalılığı iyi çıkmış. Biz İstatistik Kurumu’nu eleştiriyoruz ya hayat pahalılığını düşük açıklıyorlar diye, gerçek enflasyonu bilelim diye. Sanki de derdimiz çok çıkması ve çok almamız” şeklinde konuştu.

Sorunun rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayan Serdaroğlu, “Bu işler çok almayla ya da çok vermeyle değil. Önemli olan şeffaf, temiz, namuslu bir şekilde devlet yönetmektir. Siz o koltuklarda oturduğunuz sürece 21.66’ları değil, 50’leri 60’ları cebimizden söke söke alacaksınız” dedi.