“Emeklilik işlemleri askıya alındı” bildirisi sahte çıktı

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın imzasıyla yayınlanan “Savaş koşulları nedeniyle ikinci bir emre kadar emeklilik işlemleri askıya alınmıştır” bildirisinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyadaki bazı sayfalarda ve sohbet gruplarında paylaşılan fotoğrafta, Maliye Bakanlığı’na ait şablon üzerinde “Savaş koşulları nedeniyle ikinci bir emre kadar emeklilik işlemleri askıya alınmıştır” ifadeleri yer alıyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in Maliye Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre yönetimin böyle bir kararı bulunmuyor.

Maliye: “Emeklilik işlemleri askıya alındı” iddiası asılsız

Öte yandan Maliye Bakanlığı, sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında dolaşıma sokulan “savaş koşulları nedeniyle emeklilik işlemlerinin askıya alındığı” yönündeki duyurunun gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, kurumsal kimliği taklit edilerek hazırlanan söz konusu paylaşımın kendileriyle ilgisi olmadığını belirterek hukuki süreç başlatıldığını ve emeklilik işlemleri ile tüm hizmetlerin mevzuat çerçevesinde kesintisiz sürdüğünü duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Maliye Bakanlığı’nın kurumsal kimliği taklit edilerek hazırlanmış bir görselin, başta WhatsApp grupları olmak üzere bazı sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu paylaşım tamamen asılsız olup kamuoyunda bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Sosyal medya platformlarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı logosu ve kurumsal tasarımı kullanılarak yayımlanan ve “savaş koşulları nedeniyle emeklilik işlemlerinin askıya alındığı” yönünde ifade içeren duyuru gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu görsel ve içerik Bakanlığımız tarafından hazırlanmış ya da yayımlanmış değildir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak oluşturulduğu değerlendirilen bu paylaşımın Bakanlığımızla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır ve konu ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Ayrıca, emeklilik işlemleri ile Bakanlığımızın tüm hizmetleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun yalnızca Bakanlığımızın resmî internet sitesi ve doğrulanmış sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalara itibar etmesi önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."