Firari zanlılar yakalandı

Mağusa Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu hücresinden yasal tutukluluktan firar eden iki kişi, polis ekiplerinin geniş çaplı aramaları sonucunda tespit edilerek tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 04 Mart 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında Merkez Karakolu hücresinden firar eden T.Ç. (E-28) ve Ö.Ç. (E-23), yapılan aramalar sonucunda Demirhan ve Değirmenlik bölgelerinde bulunarak yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.