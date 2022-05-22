Viyana’dan Kıbrıs’a esen indie caz rüzgarı: Marina & The Kats

Murat OBENLER

2.Etel Uluslararası Caz Festivali’nin 3. gecesinde Avusturya’nın başkenti Viyana’dan indie caz grubu Marina & The Kats, Gillham Vineyard’da sahne alarak festivale katılanlara heyecan dolu bir gece yaşattı. Thomas Mauerhofer, Marina R. Zettl , Hari Baumgartner ve Peter Schönbauer’den oluşan ve Avrupa’nın birçok festivalinde yer alarak konserler vermiş dörtlü kendilerine özgü yenilikçi ve tutkulu performanslarıyla birçok milletten müzikseverden tam not aldı.

Yaz Turnesi kapsamında Kıbrıs’taki Etel Caz Festivali’nde biri Karpaz Gate Marina biri de Gillham Vineyard’da olmak üzere toplam iki konser veren grup kendi besteleri olan müzikleri, sahnedeki heyecan vereci performansları ve seyirciyi eğlenceye katan özellikleri ile cazın bağımsız sularında yüzen bir gemi gibi müzikleriyle Akdeniz’e açıldı.

Yoğun istek üzerine iki parça daha seslendiren grup kendine Kıbrıs’tan da yeni hayranlar yaratırken birçok snaatsever konser sonrası müzisyenlerle fotoğraf çektirip sohbet etti. Etel Caz Festivali 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Slovenyalı caz,soul ,blues müzisyeni Uros Peric’in Etel Caz Orkestrası ile vereceği konserle sona erecek.