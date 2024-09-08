Vintage & Antika Pazarı tamamlandı

Girne Belediyesi, nostalji ve antika tutkunlarını buluşturacak olan Vintage & Antika Pazarı'nın dördüncüsünü ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında düzenlendi.

Etkinlik Cumartesi günü, Girne Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleşti.

10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açan etkinlik, birbirinden özel vintage ürünler ve antika objelerle ev sahipliği yaptı.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler, nostaljik plaklardan çalınan müzik eşliğinde keyifli bir atmosferde dolaşırken, yiyecek içecek stantları ile birbirinden eşsiz lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Ayrıca etkinlik kapsamında saat 18.00'de antika ürün müzayedesi gerçekleştirildi.

10 Eylül’de The Healers, 11 Eylül’de ‘Tartüf 24’…

Öte yandan, 'Girne Arkın Group Fest 24' kapsamında 10 Eylül Salı günü saat 20:00’de The Healers Reggae Band, Liman Kordonboyu Sahne’de yer alacak ardından, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından sergilenecek 'Tartüf 24' adlı oyun, 11 Eylül Çarşamba akşamı, saat 21:00'de Girne Amfitiyatro'da sahne alacak.